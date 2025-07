Tutto pronto per le “Notti Magiche” a Campo di Brenzone

Dall’8 al 10 agosto ospiti top al Festival “Notti Magiche” di Campo di Brenzone.

Campo di Brenzone, tornano le Notti Magiche: dall’8 al 10 agosto, il borgo medievale di Campo di Brenzone si trasforma in palcoscenico a cielo aperto. Si tratta della 31esima edizione del festival che da oltre trent’anni regala concerti ed emozioni immersi tra gli ulivi secolari e le pietre antiche.

Il Campo Teatro degli Ulivi, anfiteatro naturale che domina il lago, farà da cornice a tre serate cariche di suggestione, in un’atmosfera che mescola musica, silenzi e il fascino della notte di San Lorenzo.

Ad aprire le danze, l’8 agosto, sarà l’energia di Sherrita Duran: la sua voce potente attraverserà i grandi classici di dive intramontabili come Whitney Houston, Aretha Franklin e Tina Turner, in uno show che celebra la forza e l’anima del soul e del pop internazionale.

Il 9 agosto tocca invece a Luca Barbarossa, che porterà in scena il suo “Racconti Sonori”: un viaggio intimo tra parole e canzoni, chitarra in mano, come agli esordi.

Gran finale il 10 agosto con I Musici di Francesco Guccini, lo storico ensemble che da anni accompagna il cantautore modenese.

A rendere ancora più speciale questa edizione, domenica mattina la “Colazione in Musica”: alle 10.00, tra caffè e brioches, il tenore Stefano Zilio, il violoncellista Emmanuele Praticelli e il pianista Antonio Vicentini accompagneranno il risveglio del borgo con un concerto che intreccia lirismo e atmosfere intime, tra celebri pagine vocali e strumentali.

Notti Magiche a Campo è organizzato dal CTG Brenzone in collaborazione con il Campo Teatro degli Ulivi e con il patrocinio del Comune di Brenzone sul Garda.