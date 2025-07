Conto alla rovescia per la festa di Santa Viola a Grezzana

A Grezzana 10 giorni di eventi: è tutto pronto per la festa grande di Santa Viola.

La Festa Grande di Santa Viola a grezzana è un appuntamento che i grezzanesi e non solo, si segnano in agenda: dieci giorni di concerti, spettacoli, giochi e appuntamenti che sanno mescolare tradizione contadina e divertimento pop.

Si comincia con Formentera, si finisce con i dinosauri.

Il sipario si alza venerdì 8 agosto, quando la collina si accenderà di ritmi estivi con la serata “I Love Formentera”. Poi un tuffo nei ricordi dei primi anni Duemila con “Wonderland 2000”, tra hit da cantare a squarciagola e baby dance per i più piccoli.

Il fine settimana porterà in alto l’anima contadina della festa: domenica 10 agosto spazio ai trattori, al gioco della cuccagna e a danze tradizionali. La sera, tutti a ballare con i Dj di Radio Studio+.

Musica per tutti i gusti e polveri colorate.

Santa Viola “mixology”: ogni sera un genere diverso, dal tributo agli 883 alla techno di nomi come Igor S e Lady Brian. Poi ci sarà “Donna in Viola”, serata tutta al femminile, e i Guastafestival per chi ama la musica live.

A Ferragosto il Monte esploderà di colori: la corsa del mattino scalderà le gambe, ma sarà l’Holi Festival a far ballare tutti tra nuvole di polveri colorate e musica a tutto volume.

Il giorno dopo si torna indietro di trent’anni con “Wonderland 90”, mentre la domenica conclusiva sarà un regalo per i più piccoli: “Bimbo Viola” porterà in scena dinosauri giganti, baby dance e un concerto dei Liveplay. E se ancora non bastasse, a chiudere il sipario sarà un Moto Spettacolo da brividi.

A Santa Viola non si balla solo: si mangia.

Gli stand gastronomici sono il cuore della festa: piatti tipici, chioschi e panini, birre fresche attorno ai tavoli di legno. A Ferragosto e nelle domeniche gli stand aprono già a pranzo.