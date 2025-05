Estate al Garda, nuove regole in arrivo: cosa cambia

Lago di Garda, cambia tutto per balneazione e barche: la Regione riscrive le regole dell’estate.

Nuove regole per la balneazione estiva sul Lago di Garda: la Regione del Veneto riscrive le regole dell’estate. La stessa infatti, ha emanato una nuova ordinanza che modifica l’approccio alla gestione delle attività nautiche e alla sicurezza sulle acque del lago: non più un’unica disciplina uniforme, ma linee guida generali regionali che lasciano ai singoli Comuni la possibilità di adottare provvedimenti specifici, in base alle caratteristiche e alle esigenze locali.

L’annuncio è stato dato giovedì 15 maggio a Peschiera del Garda dalla vicepresidente della Regione e assessora alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, durante un incontro con rappresentanti di Comuni, Province, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Croce Rossa e organizzazioni di volontariato.

Oltre alla nuova impostazione normativa, è stato confermato uno stanziamento di 50 mila euro a favore della Comunità del Garda per sostenere il servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza destinato a tutta l’utenza nautica, comprese le attività di diporto e la polizia della navigazione.

L’obiettivo è duplice: rafforzare il presidio di sicurezza sul lago, in particolare durante i mesi estivi di massima affluenza turistica, e promuovere una gestione più flessibile e aderente alle reali necessità dei territori.