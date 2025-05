Orrore nello sci di Verona: allenatore e atleta condannati per diffusione di immagini di minorenni in chat.

Scandalo nella squadra di sci di Verona: allenatore e atleta condannati per diffusione di immagini “intime” di minorenni in chat. Due condanne quindi, per condivisione di materiale illecito. Due membri di una squadra veronese di sci nordico sono stati condannati dal Tribunale di Verona dopo aver patteggiato la pena per la diffusione di immagini private di giovani atlete, alcune delle quali minorenni, in una chat di gruppo.

Il caso ha coinvolto un allenatore di 36 anni e un atleta ventenne. Entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità e ottenuto la sospensione condizionale della pena. Il primo è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione, oltre a 6 mila euro di multa. Per il secondo, la pena è stata di dieci mesi e una sanzione di 4 mila euro.

La vicenda ha avuto risvolti ancora più gravi: all’interno dello stesso gruppo WhatsApp, oltre alle immagini compromettenti, sarebbero circolati anche contenuti a sfondo razzista e materiale inneggiante a ideologie estremiste, compresi fotomontaggi offensivi.