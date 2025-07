Due barche in fiamme sul lago di Garda, pomeriggio impegnativo quello di oggi, venerdì 4 luglio, per i vigili del fuoco di Bardolino

Verso le 15.30, appena ultimate le operazioni di recupero di un'imbarcazione alla deriva al largo di Garda, sono stati deviati dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Verona verso punta San Vigilio per un incendio di altra imbarcazione.

Giunti sul posto a bordo di due barche antincendio i vigili hanno provveduto a soccorrere l’unica persona presente a bordo, e a spegnere l’incendio che aveva coinvolto la barca che tuttavia, a causa dei danni riportati, è affondata poco distante da riva.