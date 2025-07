A Bussolengo torna “Profumo di Pesca”: la cena sotto le stelle

Cena gourmet in piazza a Bussolengo: protagonista assoluto il “Profumo di Pesca”.

Sabato 26 luglio a partire dalle 20, piazza Nuova si trasformerà in un ristorante a cielo aperto per la nuova edizione di “Profumo di Pesca: cenando in Piazza Nuova”.

Un’occasione per “gustare” una serata seduti davanti a una lunga tavolata che per la prima volta troverà casa in piazza Nuova.

Protagonista indiscussa sarà la pesca di Bussolengo, declinata in un menù che promette di sorprendere anche i palati più curiosi: si partirà con una caprese con fragole e ciliegine di bufala, passando per risotti profumati di menta, granella di mandorle e naturalmente pesca, fino ad arrivare a secondi piatti sfiziosi come il petto d’anatra al brandy con salsa di pesche o, per i vegetariani, un tortino di patate, funghi e mozzarella. Non mancherà un finale dolce con una fantasia di pesche e fragole.

A rendere l’atmosfera ancora più magica sarà il duo di violini “Note dal vivo”, che accompagnerà i commensali con melodie raffinate per tutta la serata.

I posti sono limitati e le prevendite sono già aperte: i biglietti si possono acquistare online su gardavoyager.com, oppure di persona da El Tabachin in via Borghetto 2 o nella Tabaccheria Castioni alle Porte dell’Adige. Il costo è di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi fino a 12 anni.