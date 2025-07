Automobilisti attenti, i semafori Photored arrivano anche in provincia

Dopo i quattro attivi e funzionanti a Verona città, i semafori Photored arrivano in provincia: ecco quello di Isola della Scala.

Dopo i quattro attivi e funzionanti a Verona città, i semafori Photored “conquistano” anche i Comuni della provincia. L’ultimo, in ordine di tempo, ad essere installato è quello di Isola della Scala, nella frazione di Pellegrina.

La fase di monitoraggio del nuovo sistema di rilevazione del passaggio col rosso è già iniziata. Il dispositivo di Isola della Scala, già installato alla fine di giugno, è attivo ma non in modalità sanzionatoria: il periodo di pre-esercizio durerà fino al 31 luglio. Dal 1° agosto scatteranno le sanzioni.

La polizia locale del Distretto VR5a raccomanda a tutti gli utenti della strada di “rispettare le regole del Codice della Strada, anche nelle zone non presidiate da questo tipo di impianti”.

Le multe.

La sanzione prevista per il passaggio con semaforo rosso (articolo 146 comma 3 bis) va da un minimo di 167 euro a 665 euro. E’ ammesso il pagamento in misura ridotta di 167 euro per le infrazioni diurne (ridotte a 116,90 euro se pagate entro 5 giorni), 222,67 euro per quelle notturne (dalle 22 alle 7), ridotte a 155,87 euro con pagamento rapido. Alla sanzione economica si aggiunge la decurtazione di 6 punti dalla patente, che raddoppia a 12 per i neopatentati. In caso di doppia violazione entro due anni, è prevista anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.