Intossicazione da monossido di carbonio in un appartamento di Isola della Scala, sei persone all’ospedale: una è grave.

Intossicazione da monossido di carbonio a Isola della Scala: l’allarme è scattato intorno alle 20.30 di questa sera, giovedì 29 gennaio, in un appartamento di via Belle.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bovolone e i soccorritori del Suem 118 con ambulanze e automedica. Il primo bilancio è di sei persone intossicate dal monossido di carbonio: 5 in codice giallo e una, la più grave, una donna incinta, in codice rosso. Gli intossicati sono stati trasportati negli ospedali di Villafranca e di Borgo Trento a Verona.

L’intera abitazione é stata evacuata. Le cause che hanno portato alla dispersione del monossido sono attualmente al vaglio dei vigili del fuoco, anche se i primi indizi sembrano accusare una stufa a legna presente nell’appartamento. Le operazioni si sono concluse dopo circa 3 ore. Sul posto, oltre al personale sanitario, erano presenti anche i carabinieri.