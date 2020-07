Numerosi interventi dei Vigili del fuoco a Verona e provincia per il maltempo

Sono stati molteplici gli interventi dei Vigili del fuoco per il maltempo che ha interessato fin dal pomeriggio di Sabato il Veneto, con danni causati soprattutto dal forte vento.

Nella provincia di Verona sono stati oltre 80 gli interventi effettuati dai Caschi Rossi per allagamenti dovuti alle forti piogge, per la rimozione di piante pericolanti e la messa in sicurezza di tetti danneggiati dal vento.

Il capoluogo scaligero e il comune di San Martino Buon Albergo risultano le zone più colpite.