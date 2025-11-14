La dolce arte di Verona conquista anche il Gambero Rosso: Aki Noine della pizzeria I Tigli premiata tra i migliori d’Italia.

Aki Noine, pastry chef della pizzeria I Tigli di San Bonifacio, ha ricevuto un riconoscimento da parte della guida Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Il premio, consegnato durante la cerimonia ufficiale a Palazzo di Varignana a Bologna, la include nella ristretta sezione dedicata ai Migliori Pastry Chef in Italia.

Già nel 2024, la pizzeria di Simone Padoan aveva ottenuto il “Premio Speciale Miglior Carta dei Dolci”, ma il riconoscimento a Noine ne conferma il ruolo centrale nell’evoluzione della pasticceria da ristorazione.

La rivoluzione dolce in pizzeria.

Il Gambero Rosso ha voluto premiare “una visione innovativa del dessert”, che va oltre i confini della pasticceria classica. Aki Noine, di origine giapponese e formatasi in Italia, “ha saputo creare un linguaggio personale fatto di precisione e armonia, elevando il dessert in pizzeria a un vero e proprio linguaggio gastronomico autonomo”.

“Questo riconoscimento mi emoziona profondamente, perché racconta un percorso di crescita condiviso. Credo che la pasticceria debba dialogare con la cucina e con la pizza, raccontando attraverso il dolce la stessa armonia di gesti, profumi e consistenze. Ringrazio il Gambero Rosso per questo importante segnale di attenzione e Simone Padoan per aver sempre creduto nel mio lavoro”, è il commento di Aki Noine.