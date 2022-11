A tre vini Domini Veneti della Cantina Valpolicella Negrar le Tre Stelle Oro della Guida Oro I Vini Veronelli.

Tre Stelle Oro Veronelli, record per i vini della Cantina Valpolicella Negrar. Venerdì 18 novembre scorso il Seminario Permanente Luigi Veronelli ha presentato a Caravino (TO) la Guida Oro I Vini di Veronelli 2023 e, tra i 436 vini insigniti con le “Tre Stelle Oro”, massimo riconoscimento della guida, ne figurano tre della linea premium Domìnì Veneti di Cantina Valpolicella Negrar, che risulta essere l’unica cantina in Veneto a ricevere tre riconoscimenti.

L’autorevole pubblicazione ideata da Luigi Veronelli – intellettuale, critico e massimo degustatore del Novecento –, curata da Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello, ha premiato l’Amarone Villa 2015 e l’Amarone Mazzurega 2015 della Collezione Espressioni e l’Amarone Riserva Mater 2015 Collezione d’Autore. “Riconoscimenti importanti, questi, che ci riempiono d’orgoglio e che ci spronano a continuare nel nostro lavoro di ricerca dei valori identitari e originali della Valpolicella Classica, nel caso dei vini premiati le vallate di Negrar e Fumane, di cui sono il massimo emblema”, afferma Renzo Bighignoli, presidente di Cantina Valpolicella Negrar.

I vini premiati.

L’annata 2015 in Valpolicella Classica è riconosciuta come un millesimo di grande equilibrio e longevità, con tannini molto morbidi e dolci. L’Amarone “Villa”, della linea Espressioni Domìni Veneti, ha profumi decisi, con una stuzzicante nota di ciliegia sotto spirito e pepe nero, mentre l’Amarone “Mazzurega”, della stessa linea, ha un bouquet complesso, con note evidenti di tabacco e cuoio e il sapore di spezia nera. Chiude la triade il “Mater”, Amarone Classico Riserva, Collezione d’Autore, di Domini Veneti, che ha note dolci e morbide di frutta secca, spezie e tabacco. Ulteriori informazioni dominiveneti.it