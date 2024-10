Le ricette e i piatti d’autunno nei ristoranti tipici di Verona

Nei ristoranti tipici di Verona arrivano le ricette e in piatti tipici dell’autunno. Si parte sabato 26 ottobre, fino al 10 novembre.

Nei ristoranti tipici di Verona arrivano le ricette e in piatti tipici dell’autunno. Al via da domani, sabato 26 ottobre, il nuovo appuntamento stagionale del quarto ciclo delle iniziative promosse dal Comune in collaborazione con i ‘Ristoranti Tipici’ di Verona.

Fino al 10 novembre, in tutti i ristoranti tipici aderenti sarà servito il menù de ‘Il Ristorante tipico … in Autunno’, con l’utilizzo di prodotti stagionali come sedano rapa, radicchio, zucca, tastasal, fragola settembrina, mela di Verona, castagne. Ai piatti sarà anche abbinata un’offerta dei vini, privilegiando le denominazioni e le aziende che producono e imbottigliano nella Provincia di Verona.

Obiettivo dell’iniziativa è “intraprendere una serie di azioni volte alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, e inoltre incentivare l’impiego di materie prime del territorio nella preparazione dei piatti, per fare scoprire i sapori della tradizione scaligera e anche per diffondere la conoscenza dei prodotti tipici di ogni stagione”.

I ristoranti tipici veronesi infatti sono ufficialmente riconosciuti dal ‘Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese’. Attraverso la qualità del servizio e la professionalità del personale diffondono la conoscenza dei prodotti e dei piatti tipici locali, che rappresentano il 65% dell’offerta gastronomica e devono essere preparati utilizzando il 50% di prodotti tipici della Provincia di Verona o della Regione Veneto.

L’iniziativa è stata presentata al Mercato Coperto di Campagna Amica di Verona. “In collaborazione con tutte le associazioni di categoria – spiega l’assessore alle Attività produttive e Commercio Italo Sandrini – cerchiamo di dare non solo risalto ai prodotti tipici ma anche di stimolare fra i cittadini una sana e corretta alimentazione, che passa anche dall’utilizzo di alimenti legati alla stagionalità e alle produzioni direttamente fornite dal nostro territorio”.

I ristoranti aderenti.

TRATTORIA TRE MARCHETTI DA BARCA

vicolo Tre Marchetti, 19 A/B

0458030463

tremarchetti@yahoo.it



piazza Bra, 6/A

045590154

info@emanuelcafe.it



via Dietro Pallone, 1

0458004824

info@trattoriaalbersagliere.it



via Sottoriva, 10/A

0458004124

info@osteriaveronaantica.it



vicolo Samaritana, 3

0458004577

ristorantegreppia@ristorantegreppia.it



via XX Settembre, 124/B

0458008199

salgaro_pa@hotmail.it



via Filippini, 3/A

3774260417

lonidodaniela@libero.it



via Rosa, 12

0458030579

caffemontebaldo@gmail.com



piazzetta Scala, 3

0452227785

osteriadalcavaliere@libero.it

violfa@libero.it



piazza San Zeno, 10

0458030765

info@calmiere.com