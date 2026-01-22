La pizza gourmet di Renato Bosco conquista l’aeroporto Catullo

Dal 22 gennaio all’aeroporto Catullo apre la nuova sede di Saporè PizzaBakery di Renato Bosco, in collaborazione con Avolta.

La pizza gourmet di Renato Bosco conquista anche l’aeroporto Catullo. Dal 22 gennaio, infatti all’aeroporto di Verona Valerio Catullo il maestro pizzaiolo Renato Bosco ha inaugurato la nuova sede di Saporè PizzaBakery, portando la sua idea di pizza contemporanea all’interno dello scalo veronese, in collaborazione con Avolta (Autogrill).

Il progetto nasce dall’incontro tra l’eccellenza artigianale firmata Bosco e l’esperienza di Avolta nella ristorazione travel retail. Saporè PizzaBakery all’aeroporto Catullo è pensata come un luogo dinamico e accessibile, dove qualità delle materie prime, ricerca sugli impasti e velocità del servizio convivono per offrire ai viaggiatori un’esperienza autentica, sia prima della partenza che all’arrivo.

Crunch e DoppioCrunch.

All’interno dello store, i passeggeri potranno assaporare anche gli iconici Crunch® e DoppioCrunch®, espressione della continua ricerca sugli impasti che contraddistingue il mondo dei lievitati d’autore del “Pizzaricercatore” Renato Bosco. Un format che interpreta la pizza come linguaggio universale, capace di accompagnare ogni viaggio con gusto e identità.

Renato Bosco, pizzaiolo e imprenditore veronese, è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come uno dei massimi esperti di lievitazione e impasti. Fondatore di Saporè, ha costruito negli anni un percorso di continua sperimentazione, dando vita a stili diversi di pizza e a un modello di pizzeria contemporanea che unisce artigianalità, innovazione e cultura gastronomica.