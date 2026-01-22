Cinema per non dimenticare: Kappadue e Fiume celebrano la Memoria con due film d’autore.

In occasione del Giorno della Memoria, due cinema di Verona, fiume e Kappadue, scelgono di farsi presidio di riflessione. Le due sale propongono per le giornate di martedì 27 e mercoledì 28 gennaio due pellicole di recente produzione, entrambe reduci dal Festival di Cannes, per indagare l’abisso della Shoah da prospettive inedite.

L’anteprima: il volto del male.

Il Cinema Kappadue ospiterà martedì 27 gennaio (ore 17:50) l’anteprima di “La scomparsa di Josef Mengele”, firmata dal regista Kirill Serebrennikov. Il film, presentato all’ultimo Festival di Cannes, scava nella figura del famigerato “Dottor Morte”. Attraverso lo sguardo del figlio Rolf, la pellicola ricostruisce la fuga di Mengele in Sud America, analizzando non solo la latitanza fisica ma anche le pieghe oscure di una personalità che ha segnato l’orrore del XX secolo.

Una fiaba contro l’oscurità.

Parallelamente, le sale veronesi proporranno “Il dono più prezioso”, l’opera di animazione di Michel Hazanavicius che ha incantato la critica. Il film segue la storia di una coppia di taglialegna che accoglie una neonata lanciata da un treno in corsa: un gesto disperato di un padre per salvare la figlia dalla deportazione.

L’opera sarà proiettata al Kappadue martedì 27 (ore 16:15) e al Cinema Fiume mercoledì 28 gennaio, con una doppia proposta: la versione italiana alle ore 16 e la versione originale con sottotitoli alle ore 18, impreziosita dalla voce di Jean-Louis Trintignant.