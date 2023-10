Il panificio pasticceria Segala di Fumane tra i finalisti di Mastro Panettone 2023.

C’è anche un veronese tra i finalisti di Mastro Panettone 2023: è il panificio pasticceria Segala di Samuele Segala, a Fumane. Dopo tre giorni di lavoro per gli assaggi alla cieca, la commissione tecnica della settima edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni e pandori artigianali più buoni dell’anno, ha selezionato i 42 lievitati che si contenderanno la finale di martedì 7 novembre a Bari.

La finale a Bari.

Sede della degustazione finale sarà l’Hotel Parco dei Principi, che nell’occasione ospiterà gli artigiani in concorso e gli addetti ai lavori, mentre sarà possibile anche seguire l’ultima fase del concorso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale di “Mastro Panettone”. A partire dalle ore 9, la giuria si riunirà ancora una volta per riassaggiare i lievitati arrivati in finale per poi nel pomeriggio, a termine degli assaggi, premiare i podi delle categorie Miglior panettone artigianale tradizionale”, “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” e “Miglior pandoro artigianale”.

420 lievitati prodotti da oltre 300 artigiani da tutta Italia sono stati complessivamente i lievitati valutati nella prima fase di selezione, ma solo i migliori 20 panettoni tradizionali, 15 creativi al cioccolato e 7 pandori hanno potuto superare lo sbarramento e accedere alla finale dove sarà la giuria tecnica, composta da Vincenzo Tiri (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Matteo Dolcemascolo, Tommaso Foglia, Claudio Gatti, Eustachio Sapone e Alessandro Slama, a stabilire la classifica finale e decretare i migliori panettoni e pandori 2023.

Miglior panettone artigianale tradizionale.

Giacomo Ferruccio – Da Masino – Rocca San Giovanni (Ch) – Abruzzo

Federica Filomena Greco – Dolce Millennio – San Giovanni in Fiore (Cs) – Calabria

Pasquale Pesce – Pasticceria Pesce 1896 – Avella (Av) – Campania

Luigi Vetrella – Il Forno Grani & Altre Visioni – Caserta (Ce) – Campania

Pompilio Giardino – Panificio Pompilio – Ariano Irpino (Av) – Campania

Alessandro Russo – Il Giardino delle Delizie – Tramonti (Sa) – Campania

Camillo Tosi – La Dolce Tuscia – Capranica (Vt) – Lazio

Roberto Moreschi – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Claudio Colombo – Pasticceria Colombo – Barasso (Va) – Lombardia

Gabriel Locatelli – Gabriel Locatelli – Milano – Lombardia

Francesco Flammini – Caffè Pasticceria Sibilla – Visso (Mc) – Marche

Mattia Ricci – Fornai Ricci – Montaquila (Is) – Molise

Cosimo Caradonna – Mille Voglie – Alberobello (Ba) – Puglia

Matteo Papanice – Cresci – Castellana Grotte (Ba) – Puglia

Federico Perrone – Giuri’ss – Salice Salentino (Le) – Puglia

Domenico Petronella – Maison Petronella – Altamura (Ba) – Puglia

Lorenzo Cristiani – Pasticceria Cristiani – Livorno – Toscana

Simone Del Puglia – Dolc’è – San Giovanni Valdarno (Ar) – Toscana

Caterina Dalbosco – Panificio Moderno – Isera (Tn) – Trentino Alto Adige

Samuele Segala – Panificio Pasticceria Segala – Fumane (Vr) – Veneto

Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo.

Domenico Lopatriello – Pasticceria Mirò – Montalbano Jonico (Mt) – Basilicata

Alessandro Saccomando – Casa Mastroianni – Lamezia Terme (Cz) – Calabria

Marco Macrì – Marco Macrì – Caulonia (Rc) – Calabria

Luigi Vetrella – Il Forno Grani & Altre Visioni – Caserta – Campania

Raffaele Iorio – La Vecchia Pastaia – Boscoreale (Na) – Campania

Pompilio Giardino – Panificio Pompilio – Ariano Irpino (Av) – Campania

Lucia Morone – Pasticceria Lombardi – Maddaloni (Ce) – Campania

Mattia Buffolo – Campana Select Food – Palestrina (Rm) – Lazio

Gabriel Gianforchetti – Fortini Lab – Albano laziale (Rm) – Lazio

Riccardo Manduca – Solodamanduca – Aprilia (Lt) – Lazio

Paolo Riva – Paolo Riva Pasticceria – Treviglio (Bg) – Lombardia

Fulvio Nomelli – Panificio Nomelli – Corteno Golgi (Bs) – Lombardia

Marianna Di Dio – Bar Valentino – Castellaneta (Ta) – Puglia

Deme Bakary – Fra.Grante – Carmiano (Le) – Puglia

Vincenzo Cinardo – Ariston Dolci – Mazzarino (Cl) – Sicilia

Miglior pandoro artigianale.

Simona Gosta – 1884 Pastry & Chocolate – Piedimonte Matese (Ce) – Campania

Antonio Masulli – Caffè Masulli – Somma vesuviana (Na) – Campania

Innocenzo Martuccio – Pasticceria Enzo Martuccio – Colle Sannita (Bn) – Campania

Martina Moroni – Bar Gelateria Le Fate – Lariano (Rm) – Lazio

Matteo Tavarini – Free Pastry – Luni (Sp) – Liguria

Roberto Moreschi – Roberto Pastry & Bakery – Chiavenna (So) – Lombardia

Daniele Scarpa – Pasticceria Nelly’s – Chioggia (Ve) – Veneto