Visilay: digital marketing per le aziende B2B

Per distinguersi dalla concorrenza e aumentare la fiducia degli stakeholder, le aziende B2B devono poter contare su strategie di marketing digitale personalizzate e aggiornate, le quali sfruttino la potenza dei dati per aumentare le possibilità di centrare gli obiettivi stabiliti.



Grazie al proprio team di esperti, l’agenzia di marketing Visilay è in grado di offrire soluzioni digitali custom made che sfruttano l’approccio data driven per ottimizzare le strategie e portare a casa risultati solidi e duraturi.



Tutti i servizi offerti, sono pensati per soddisfare le esigenze delle imprese nazionali e internazionali operanti nel settore B2B, sono imperniate sull’analisi strategica dei dati, la quale consente di individuare opportunità e rischi, punti di forza e criticità.

La forza dell’approccio data driven nel digital marketing B2B

La corretta analisi dei dati è un vero e proprio punto di forza per le più attuali strategie di digital marketing. Utile sia durante le fasi iniziali – per l’analisi strategica del target, dei competitor e dei mercati di riferimento – sia nelle fasi successive – per la misurazione dei risultati e del ritorno di investimento, e per apportare utili modifiche -, offre informazioni precise e aggiornate che consentono di elaborare e portare avanti piani di sviluppo del business personalizzati ed efficaci.



Abbinato all’uso di piattaforme tecnologiche all’avanguardia e allo studio degli obiettivi, l’approccio data driven viene adottato dai marketer di Visilay per sviluppare strategie di lead generation basate sulla ricerca organica (SEO) e ricerca a pagamento (Google Ads), nonché per la realizzazione di siti web aziendali B2B ottimizzati .

Migliorare il posizionamento organico e ottimizzare le campagne Google Ads grazie ai dati

Fare SEO per aziende B2B non significa solo seguire in modo meccanico le regole di base che possono aiutare a migliorare il posizionamento organico sui motori di ricerca. Per ottenere risultati utili e stabili, è necessario elaborare strategie performanti e mettere in atto azioni mirate che tengano conto delle particolarità del settore business to business e che sfruttino al meglio i dati disponibili.



A cominciare dall’individuazione delle migliori keyword, le quali tengano conto degli intenti di ricerca dei potenziali clienti, fino al SEO Audit, finalizzato a valutare i punti di forza e di debolezza del sito e a ottimizzarlo al fine di migliorarne le performance, tutti i passaggi fondamentali cominciano e finiscono con la lettura e l’analisi di dati e statistiche, ricavati attraverso i più affidabili software del settore.



Tutti questi passaggi risultano fondamentali non solo per la SEO, ma anche per la SEA. L’ottimizzazione delle campagne Google ADS non può prescindere dall’individuazione delle keyword in target e dell’Audit Analisi, indispensabile per valutare le prestazioni e correggere il tiro. In questo caso, inoltre, l’approccio data driven messo in atto da Visilay risulta anche fondamentale per ottimizzare il budget disponibile per aiutare le aziende a raggiungere risultati concreti.

Analisi dei dati e lead generation

Le strategie di marketing guidate dai dati risultano indispensabili anche per ottimizzare le campagne di lead generation.



Sfruttando le analisi dei mercati e i dati personalizzati, e abbinandoli a tecniche collaudate, Visilay elabora strategie su misura che, attraverso l’uso dei canali più adeguati, dei migliori punti di contatto, dei contenuti più in linea con il target business, aiutano ad attirare l’attenzione e a ottenere nuovi lead.

Data driven per la creazione di siti web B2B performanti

Anche la creazione di siti web aziendali B2B passa, secondo l’approccio adottato da Visilay, per un’accurata analisi dei dati. Considerando questi preziosi spazi virtuali non come semplici biglietti da visita, ma come potenti strumenti per l’incremento del business, il team effettua attenti studi dei dati per individuare le soluzioni più performanti.



Dalla scelta dei colori e dei caratteri alle funzionalità, ogni elemento viene progettato con cura – nonché costantemente aggiornato – al fine di garantire i migliori risultati.