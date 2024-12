Bentegodi addio, il Comune ha deciso: sarà abbattuto e ricostruito. Tommasi: “Riqualifichiamo il quartiere”

Stadio Bentegodi, il comune di Verona cancella l’iter per la ristrutturazione: sarà abbattuto e ricostruito con “criteri di multifunzionalità”.

Stadio Bentegodi addio, il Comune di Verona ha deciso: sarà abbattuto e ricostruito. La Commissione consigliare quarta ha licenziato oggi la delibera di revoca dell’iter per la ristrutturazione del Bentegodi avviato dalla precedente amministrazione. L’attuale struttura sarà abbattuta e ricostruita “con una vocazione polifunzionale e nel rispetto della vivibilità e sostenibilità del quartiere”.

Nella prossima seduta del 12 dicembre il consiglio comunale di Verona sarà chiamato ad approvare la delibera 125/2024 di revoca dell’iter riguardante la ristrutturazione dello Stadio Bentegodi, impostato nel dicembre 2019 dall’amministrazione precedente che era stata affidata alla “costituenda rti tra le società nuova Nuova Arena di Verona srl e di Vincenzo Dino & c. Spa – revoca della d.c.c. n. 51 dell’11.12.2019″.

Tommasi: “Attenzione anche al quartiere Stadio”.

“L’intenzione dell’amministrazione – ha spiegato il sindaco Damiano Tommasi – è quella di proseguire con un’altra manifestazione d’interesse per un progetto di riqualificazione del quartiere Stadio che includa l’abbattimento dello stadio attuale, la sua ricostruzione, come già inserito nel Dup, e rispetti alcune indicazioni ben determinate. Quali, ad esempio, la costruzione dello stadio nell’attuale localizzazione, il rifacimento completo, l’eventuale costruzione di uno stadio provvisorio per le partite finché il nuovo stadio non sarà agibile, il rispetto degli standard Uefa e, cosa molto importante, l’ottimizzazione delle modalità di avvicinamento e di accesso alle infrastrutture che devono essere compatibili con la vivibilità la sostenibilità del quartiere”.

“Inoltre – prosegue il sindaco – dovrà essere prevista una multifunzionalità dell’impianto che deve essere in grado di accogliere l’organizzazione di eventi anche di carattere non sportivo. Attualmente lo stadio ospita solo venti partite l’anno che già creano difficoltà, a maggior ragione se siano di sabato, quando si tiene il concomitante mercato rionale; una variabile questa che dovrà essere tenuta in considerazione”.

“Ci candidiamo per gli Europei di calcio 2032”.

Nelle intenzioni del primo cittadino, “la manifestazione d’interesse, potrà essere pubblicata già dopo l’approvazione del bilancio di previsione. Vogliamo candidarci all’organizzazione degli Europei di Calcio 2032. Siamo una delle dieci città selezionate inizialmente, ma per poter concorrere dobbiamo poter contare su un’infrastruttura sportiva adeguata”.

“Parallelamente – continua – il nostro obiettivo è di rigenerare il quartiere, di dare all’infrastruttura una dimensione diversa dal mero impianto sportivo, in modo che possa divenire anche uno spazio coperto per ospitare grandi eventi o eventi con un numero di spettatori comunque superiori a quelli che può contenere oggi l’anfiteatro Arena. Il nuovo stadio dovrà quindi essere costruito secondo nuove tecnologie, miranti alla multifunzionalità anche durante il campionato di calcio, come la chiusura del tetto o il campo retraibile. Quindi – conclude Tommasi – vogliamo dare ampio spazio a questa iniziativa e velocemente, possibilmente entro fine anno”.