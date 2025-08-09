Viaggi, regali e spese online: come la carta ricaricabile IBAN semplifica la tua vita digitale

Alcune piccole spese che affrontiamo nella quotidianità possono essere gestite con il denaro contante, ma oggi si tende maggiormente ad affidarsi a nuovi strumenti pratici, comodi e sicuri come i wallet digitali, le carte di credito, le carte di debito e quelle prepagate.



A proposito di queste ultime, vale la pena di soffermarsi su un prodotto che da qualche tempo è sempre più comunemente proposto dagli istituti bancari, ovvero la carta ricaricabile IBAN, una tipologia particolare di carta prepagata. Scopriamo cos’è e per cosa può essere utilizzata.

Cos’è una carta ricaricabile IBAN?

Nota anche come carta conto o carta prepagata con IBAN senza conto corrente, la carta ricaricabile IBAN è uno strumento finanziario basato sul principio del prepagamento e associato a un IBAN, il codice alfanumerico univoco che identifica un conto corrente.



Per quanto sia visivamente simile a una carta di credito, la carta con IBAN si differenzia da essa perché non prevede un fido. Per poter essere utilizzata, quindi, deve avere un saldo attivo. Il titolare deve quindi caricarla con una certa cifra che potrà spendere fino a esaurimento, dopodiché, per ulteriori utilizzi, dovrà provvedere con una nuova ricarica.



Data la sua associazione a un codice IBAN, è una sorta di via di mezzo tra carta di debito (la cosiddetta “carta Bancomat”) e un conto corrente. Questo prodotto infatti offre molte delle funzioni tipiche di un conto bancario tradizionale, ma con minori formalità e costi ridotti.



Oltre a poter essere usata per effettuare acquisti come si farebbe con una normale carta di debito, l’IBAN permette di sfruttarla per inviare e ricevere bonifici e per la domiciliazione di stipendio, pensione e utenze.

L’uso per i viaggi

Una carta ricaricabile IBAN è accettata nei principali circuiti internazionali e può essere usata per pagare voli aerei, biglietti di treni o funivie, hotel, ristoranti, noleggi auto e così via.



Non essendo collegata a un conto corrente, vengono a ridursi i rischi in caso di furto o clonazione e comunque, in caso di smarrimento, può essere bloccata immediatamente contattando l’apposito servizio clienti (spesso un numero verde).

Regali fisici e virtuali

La carta ricaricabile IBAN può essere sfruttata anche per l’acquisto di regali.



È infatti possibile utilizzarla nei negozi fisici o in quelli online per acquistare oggetti o gift card, per inviare denaro a un amico o a un familiare tramite bonifico.



La si può usare anche per fare donazioni ad associazioni no-profit.

Lo shopping online

Lo shopping online è ormai un’abitudine consolidata e la carta ricaricabile IBAN può essere utilizzata come una carta di debito per fare pagamenti online a siti di e-commerce, per pagare piattaforme di streaming o abbonamenti digitali.



Grazie ai sistemi di controllo adottati dalle piattaforme online, le transazioni sono protette dalle frodi informatiche.

Il controllo delle entrate e delle uscite e le modalità di ricarica

La verifica di entrate, uscite e saldo disponibile è molto semplice e può essere fatta rapidamente tramite Internet Banking e Mobile Banking.



La ricarica della carta può essere fatta tramite diverse modalità: da sportello ATM, nelle sedi della banca emittente, presso i punti vendita in convenzione oppure con bonifico o transazione online.



Come si può notare, una carta ricaricabile con IBAN è uno strumento moderno, pratico e versatile che semplifica molto la vita digitale.