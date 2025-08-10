Incendio sul Vesuvio, in campo anche tre volontari veronesi

Ci sono anche tre volontari veronesi nella colonna mobile della Protezione Civile del Veneto partita nelle ultime ore alla volta della Campania, per far fronte al drammatico incendio che sta devastando il Parco Nazionale del Vesuvio. Un’emergenza di portata nazionale, che ha spinto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a lanciare un appello alla mobilitazione. E il Veneto ha risposto senza esitazioni.

La mobilitazione della protezione civile del Veneto.

“Il drammatico incendio che sta devastando il Parco Nazionale del Vesuvio è certamente un’emergenza di portata nazionale – ha spiegato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – . Ho ascoltato con attenzione le parole del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e accolto il suo appello alla mobilitazione: il Veneto risponde presente. Abbiamo già disposto la partenza, in queste ore, della nostra colonna mobile di Protezione Civile, composta per il momento da 5 squadre AIB, 10 mezzi fuoristrada, 2 autobotti e un mezzo di supporto logistico, per un totale di oltre 30 operatori. Siamo pronti a fare qualsiasi cosa possibile per aiutare i nostri amici della Campania e la loro Protezione Civile, mettendo in campo le risorse che ci sono richieste e restando in collegamento con le strutture del Dipartimento per garantire ulteriori disponibilità se fosse necessario”, rende noto il P

Le squadre venete opereranno in coordinamento con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e con le strutture operative della Regione Campania. “Il Veneto – prosegue Zaia – è una terra che conosce bene le emergenze e sa quanto sia fondamentale agire con rapidità ed efficacia. I nostri uomini e donne della Protezione Civile sono pronti ad affrontare contesti difficili, portando competenze e mezzi dove c’è più bisogno”.

Il contingente sarà operativo nello spegnimento delle fiamme e nel presidio delle aree a rischio, oltre che nel supporto logistico alle operazioni sul campo. “Al Presidente De Luca e ai cittadini campani va la nostra vicinanza e il nostro aiuto concreto”, conclude Zaia.