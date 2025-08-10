Controlli alle Golosine: identificate 132 persone e ispezionati 12 bar

Raffica di controlli nel quartiere delle Golosine.

Ha coinvolto il quartiere delle Golosine l’ultimo servizio “ad alto impatto” effettuato da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. L’operazione, iniziata venerdì sera intorno alle 19:30 e conclusasi questa notte poco prima dell’una, si inserisce nell’ambito di un ampio piano di controllo del territorio definito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volto ad intensificare l’attività di controllo nelle aree ritenute maggiormente esposte ad attività illecite, anche alla luce di circostanziate segnalazioni da parte dei residenti della zona.

I controlli a tappeto – che si sono concentrati, in particolare, in via Gaspare del Carretto, in via Murari Bra, in stradone Santa Lucia, in via Golosine, in via Lazise e in via Tanaro – sono stati effettuati su persone ed esercizi pubblici della zona. I poliziotti delle Volanti, della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione e del Reparto Prevenzione Crimine “Veneto”, insieme ai colleghi dell’Arma dei Carabinieri, hanno identificato 132 persone ed ispezionato 12 bar, coadiuvati da Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Delle persone controllate, 91 erano straniere. Due di loro, sono state segnalate al Prefetto in quanto trovate in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Le approfondite verifiche effettuate anche dai poliziotti della Polizia Amministrativa della Questura hanno consentito, poi, di rilevare alcune irregolarità nei pressi degli esercizi pubblici sottoposti a controllo: in uno di questi, nello specifico, è stata riscontrata l’assenza dei precursori per la rilevazione del tasso alcolemico, motivo per il quale è stata emessa una sanzione amministrativa nei confronti del titolare del locale.

Durante i controlli, grazie all’ausilio del cane antidroga della Polizia Locale, è stato, inoltre, possibile trovare e sequestrare a carico di ignoti una modica quantità di marijuana, rinvenuta in Stradone Santa Lucia.

Servizi come quello di ieri, che si aggiungono agli ordinari controlli effettuati giornalmente dalle forze dell’ordine, proseguiranno anche nelle prossime settimane in diverse aree urbane della città, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza, attraverso un’efficace azione congiunta di contrasto della criminalità.