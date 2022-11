Borse personalizzate: un gadget aziendale sempre vincente

Le shopper e le borse personalizzate rappresentano uno dei migliori regali che possono essere presi in considerazione dalle aziende che desiderano proporre un omaggio ai propri clienti. Un’idea vincente per il semplice motivo che si sta parlando di oggetti destinati a rivelarsi utili in una grande varietà di situazioni. Le borse personalizzate , infatti, si prestano essere impiegate tanto nel tempo libero quanto sul lavoro, e in più soddisfano le esigenze e le aspettative delle più diverse tipologie di target. Un altro aspetto che è opportuno mettere in evidenza ha a che fare con la possibilità di realizzare le borse con tanti materiali differenti, dal TNT al poliestere, dalla juta al cotone, senza dimenticare la tela.

Prodotti sostenibili

Al giorno d’oggi quel che è più importante è soprattutto privilegiare i modelli green, che siano in grado di resistere all’usura e al tempo stesso rispettosi dell’ambiente. Di certo le shopper e le borse personalizzate costituiscono una soluzione ottimale in tutte le occasioni in cui si ha intenzione di proporre un omaggio ai propri colleghi, ai dipendenti, ai fornitori o ai clienti. Si possono usare, inoltre, in qualità di gadget per eventi, dal momento che permettono alle persone presenti di tenere a portata di mano documenti e libri, ma anche fogli e penne.

Un dono funzionale

Quando si parla delle shopper personalizzate in sostanza si fa riferimento a doni altamente funzionali, che fanno della versatilità il proprio tratto distintivo. Una simile opzione si adatta alle esigenze di tutti e alle circostanze più diverse, e permette non solo di far conoscere un logo, ma soprattutto di rendere il business molto più visibile. I gadget promozionali sono a tutti gli effetti degli strumenti di comunicazione che è opportuno saper sfruttare a dovere.

Rafforzare la brand identity

Con l’aiuto delle shopper personalizzate si ha la possibilità di consolidare la brand awareness di un’attività commerciale. È molto importante, però, riservare una specifica attenzione al pubblico e al tempo stesso ai partner professionali, ed è per questo che servono dei gadget mirati, capaci di parlare dell’attività da promuovere. Ogni regalo aziendale può essere considerato il simbolo dell’appartenenza a un certo gruppo. Insomma, si ha l’opportunità di fidelizzare i clienti e al tempo stesso si ha modo di catturare la curiosità di nuovi utenti. Un gesto in apparenza semplice ma in realtà molto importante per riuscire a costruire una community che sia il più possibile stabile e solida. Una community che consideri il marchio promosso come un punto di riferimento a cui rivolgersi per soddisfare le più diverse necessità.

Perché proprio le shopper?

Ma quali sono i motivi per i quali, nel vasto assortimento di gadget su misura che è possibile scegliere, un ruolo di primo piano dovrebbe essere riservato proprio alle shopper e alle borse? Prima di tutto perché si tratta di tipologie di prodotto che sono in grado di coniugare la praticità e l’aspetto estetico. Insomma, sono oggetti che sono sì belli ma che hanno anche una funzione, e per di più si prestano a essere usati in una grande varietà di contesti. La decorazione viene effettuata in genere sulla parte anteriore della borsa: il logo stampato sulla superficie viene utilizzato per comunicare un messaggio specifico, e al tempo stesso contribuisce a rendere più popolare un business. Ecco, quindi, che le shopper e le borse assumono le caratteristiche di preziose risorse di storytelling, con uno specifico potenziale a livello espressivo e di racconto. Così, la fama cresce e ci si può far notare fra i concorrenti.

Come scegliere le migliori borse aziendali

Sono molteplici, come si è detto, le tipologie di materiali che possono essere usati per la realizzazione delle borse aziendali. Al giorno d’oggi è altamente auspicabile preferire quelli sostenibili, e cioè con un impatto ambientale ridotto; sarebbe consigliabile, poi, scegliere i tessuti poco sensibili agli strappi, ai danni causati dal tempo e all’usura. Le borse in poliestere e in cotone sono molto apprezzabili perché possono essere lavate sia in lavatrice che a mano. In vista della scelta di un modello di borsa aziendale, inoltre, è opportuno badare alla qualità della grafica e accertarsi che il logo e le tinte non si danneggino. Una versione alternativa delle borse classiche può essere individuata nei marsupi con cerniera, e non vanno dimenticate le borse per portare il notebook, di sicuro gradite da collaboratori e dipendenti.

Le borse personalizzate di Gadget365