Un centinaio di brevi esperimenti da realizzare con oggetti di tutti i giorni dedicati ai bambini delle scuole primarie.

BricksLab, piattaforma digitale di contenuti per la scuola creata da MR Digital, in collaborazione con l’impresa veronese Reinventore, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente dei contenuti video per parlare di scienza nelle scuole primarie. A partire da oggetti e materiali facilmente reperibili nelle nostre case o scuole consentono ad alunni e alunne di risolvere problemi mantenendo contemporaneamente vivi divertimento, attenzione e motivazione.

Sono quasi un centinaio i brevi video dedicati a tutti gli ordini di scuola e che affrontano tematiche come l’elettricità, il suono, i fluidi, i poli magnetici, il galleggiamento, i cinque sensi, attraverso esperimenti che utilizzano oggetti come le palline di polistirolo, le posate, i contenitori di plastica.

L’idea nasce per aiutare i docenti a creare lezioni innovative che integrano la didattica tradizionale con una componente più esperienziale che permetta a ragazzi e ragazze di toccare con mano i principi base della fisica e della chimica.

In cosa consiste il progetto Brickslab.

Fondata nel 2018 dai gemelli Beniamino ed Emanuele Danese, Reinventore parte dalla tesi che il fattore fondamentale nell’educazione scientifica dei grandi scienziati siano stati gli esperimenti con materiali semplici.

I docenti possono ricercare i contenuti tramite un sistema raffinato di filtri e creare le proprie lezioni attraverso un tool che consente di agganciare i “mattoncini” di Reinventore alle altre 10.000 risorse presenti sulla piattaforma: video, audio, presentazioni, podcast, mappe concettuali, materiali interattivi e quiz creati dal team BricksLab, dai più importanti editori scolastici, dai partner o accuratamente selezionati fra i materiali presenti sul web.

Non solo: anche i genitori possono consultare i brevi video e divertirsi a creare momenti di apprendimento insieme ai propri bambini e bambine.

Imparare la scienza sin da piccoli, ma con metodi innovativi.

Le discipline STEM sono sempre più richieste nel mondo del lavoro contemporaneo, ma per formare i professionisti e le professioniste in ambito scientifico di domani è importante familiarizzare con la scienza fin dalla scuola primaria. Educare alla scienza permette infatti di stimolare l’interesse e la capacità di studentesse e studenti, la loro creatività e l’innata curiosità, aiutandoli inoltre a individuare soluzioni creative a problemi che potrebbero presentarsi loro in futuro.

“La scienza è osservazione e ricerca, riflessione e ragionamento, trasformazione della conoscenza in esperienza. Come MR Digital siamo fortemente convinti dell’importanza di integrare la didattica tradizionale con nuovi strumenti che permettano a studenti e studentesse di non limitarsi ad apprendere passivamente nozioni, ma di sperimentare in prima persona: tutto ciò che possiamo toccare con mano ha infatti molte più probabilità di diventare parte del nostro patrimonio di conoscenza rispetto a ciò che ci viene semplicemente raccontato. Siamo molto felici di aver trovato in Reinventore un partner che condivide questa visione, permettendoci di dare a insegnanti e genitori nuovi strumenti per rendere l’apprendimento della scienza divertente e parte della quotidianità”. Ha dichiarato Andrea Russo, amministratore delegato di MR Digital.