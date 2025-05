Come prepararsi ad un trasloco: come mettere in ordine ed eliminare il superfluo

Cosa resta davvero, quando si cambia casa? Non solo pareti e mobili. Ogni trasloco è una prova di selezione: un confronto con ciò che possediamo e con ciò che siamo disposti a portarci dietro. Non inizia con il nastro adesivo, ma con una scelta. Una scelta che alleggerisce.

Mettere ordine prima del trasloco: da dove partire e come pianificare

Pensare di iniziare a impacchettare all’ultimo minuto è un classico errore. Il trasloco è un processo che va innescato almeno due mesi prima. Pianificare con metodo significa risparmiare stress, energie e anche denaro.



Il primo passo? Creare una mappa delle attività: vendere ciò che non serve più, donare oggetti inutilizzati, aggiornare i documenti, contattare i traslocatori. Tutto deve avere un suo posto nel calendario.



Meglio ancora se tutto viene raccolto in un’unica cartella – digitale o fisica – dove tenere sotto controllo ricevute, check-list, preventivi. Chi ama gli strumenti digitali può affidarsi a Trello, Google Keep o Notion: basta uno sguardo per sapere cosa resta da fare.



Il consiglio è iniziare da zone “neutre” come cantine, ripostigli, archivi di carta. Lì si accumula ciò che è stato dimenticato e che spesso può essere eliminato senza troppi ripensamenti. E quando i primi scaffali si svuotano, si innesca un effetto domino: più spazio fuori, più respiro dentro.

Decluttering: come eliminare il superfluo (senza rimpianti)

Una vecchia maglietta che profuma d’estate. Un libro mai letto che racconta di sogni lasciati a metà. Ogni oggetto ha una voce, e separarsene può essere più difficile di quanto sembri.



Fare spazio non è solo questione di ordine: è una piccola rivoluzione. Il metodo KonMari invita a chiedersi se ciò che possediamo “porta gioia”. Ma non sempre basta. Per oggetti pratici o documenti, funziona meglio la tecnica delle quattro scatole: tenere, donare, buttare, archiviare. Ogni cosa va affrontata con lucidità. Niente vie di mezzo.



Chi è bloccato può provare la regola 90/90: l’ho usato negli ultimi 90 giorni? Lo userò nei prossimi 90? Se la risposta è no, forse è tempo di lasciar andare.



E quando il cuore frena la mente, la soluzione è semplice: una foto. Digitalizzare ricordi, disegni, oggetti affettivi consente di conservarli senza portarli fisicamente con sé.



E se la casa è abitata da più persone, il consiglio è uno solo: coinvolgere tutti. Bambini compresi. Se ognuno può scegliere cosa tenere, il trasloco diventa un progetto condiviso, non un’imposizione.

Imballare con metodo: come organizzare scatole, spazi e priorità

Fatta la selezione, arriva la parte concreta: imballare, etichettare, preparare. E anche qui l’ordine fa la differenza.



Come spiegano gli esperti di questa azienda veronese specializzata in sgomberi di appartamenti, ogni scatola dovrebbe contenere oggetti della stessa stanza e avere un’etichetta chiara. Un esempio? “Camera – lenzuola estive”. Sembra un dettaglio, ma al momento di aprire tutto, è un sollievo.



Chi vuole essere ancora più efficiente può numerare ogni scatola e tenere una lista digitale del contenuto. Oppure usare un codice colore per distinguere le stanze. Un rotolo di nastro colorato può fare miracoli.



Poi c’è il “kit primo giorno”: una scatola (o valigia) con ciò che serve appena entrati. Detergenti, qualche stoviglia, caricabatterie, medicinali. Tutto ciò che serve per sopravvivere anche con il resto ancora chiuso.

Strumenti, materiali e traslocatori: cosa serve davvero

Gli strumenti giusti possono cambiare il volto del trasloco. Scatole robuste – grandi per oggetti leggeri, piccole per quelli pesanti – sono fondamentali. Molti supermercati o negozi di liquori hanno scatole gratuite da offrire. Online, gruppi Facebook e piattaforme come Freecycle sono ottimi alleati.



Per proteggere i fragili? Pluriball, vecchi asciugamani, carta da imballaggio. E nastro adesivo di buona qualità: non risparmiare su quello. L’etichettatura, poi, è il vero trucco da professionisti: ti fa risparmiare tempo, fatica e nervosismo.



E poi ci sono i traslocatori. Non tutti sono uguali. Chiedi almeno tre preventivi, verifica che abbiano assicurazione e buone recensioni. Diffida da chi chiede tutto in anticipo o evita i sopralluoghi. Se invece opti per il fai-da-te, assicurati di avere amici disponibili e un piano logistico chiaro.



Infine: prenota l’ascensore se sei in condominio, verifica se servono permessi per il camion, proteggi le scale e gli spazi comuni. Sono piccoli gesti che fanno una grande differenza.



Un trasloco non è solo una questione di mobili. È un nuovo inizio. E come ogni nuovo inizio, merita attenzione, leggerezza e un pizzico di coraggio.