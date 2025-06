Cala Azzurra a Favignana: guida completa alla spiaggia più turchese delle Egadi

Dove si trova Cala Azzurra e come arrivarci

Cala Azzurra si trova sulla costa sud-orientale dell’isola di Favignana, parte dell’arcipelago delle Egadi, in Sicilia. Dista circa 5 km dal centro del paese ed è facilmente raggiungibile sia via terra che via mare.



Per raggiungerla via terra, si possono imboccare due sentieri che portano direttamente alla cala. Il primo, più battuto, parte dalla strada asfaltata, è ben tracciato e percorribile sia a piedi che in bici. Il secondo, più breve e meno conosciuto, porta a una seconda caletta della stessa baia. Entrambi offrono un percorso semplice immerso nella macchia mediterranea.



I tour in barca sono invece il modo più comodo per visitare Cala Azzurra e le altre cale più belle dell’isola in poche ore. Ci sono tour delle isole Egadi come questo che partono da Trapani e includono soste anche a Cala Rossa, Bue Marino e altre baie spettacolari. Navigare consente di evitare l’affollamento tipico via terra nei mesi più caldi e di godersi panorami marini indimenticabili.



Favignana è servita da un comodo servizio di bus navetta (linea 1), attivo soprattutto in estate, che collega il centro con Cala Azzurra. In alternativa, è possibile noleggiare biciclette (5–25 euro al giorno) o scooter (25–60 euro), molto usati dai turisti per muoversi liberamente sull’isola.



Nei mesi di luglio e agosto la cala può essere molto affollata. Per evitarlo, si consiglia di visitarla la mattina presto, nel tardo pomeriggio, oppure nei mesi di giugno o settembre.

Caratteristiche naturali e paesaggio della cala

Cala Azzurra deve il suo nome alle tonalità intense del mare, che vanno dal turchese al celeste, con riflessi rosati generati dalla sabbia chiara e dalla particolare luce riflessa sul fondale basso. La cala è incastonata tra scogliere calcaree modellate dal vento e dal mare, in un contesto geologico dominato dalla calcarenite, conosciuta come “tufo”.



Grazie al fondale sabbioso e poco profondo, l’acqua risulta incredibilmente trasparente. Questo la rende perfetta per chi ama nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi in un ambiente naturale di rara bellezza.



Dal punto di vista ambientale, Cala Azzurra è inclusa nell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la più estesa d’Europa. I suoi fondali ospitano praterie di Posidonia oceanica, coralli protetti come l’Astroides calycularis e una fauna marina ricca e varia: polpi, murene, tartarughe Caretta caretta, e talvolta anche delfini.



Questa biodiversità, unita alla bellezza naturale del paesaggio, rende la cala un luogo dal grande valore ambientale, tutelato da specifiche normative che regolano la navigazione, la pesca e l’ancoraggio.

Servizi presenti e cosa portare

Nonostante la sua fama, Cala Azzurra rimane una spiaggia essenzialmente selvaggia. All’inizio del sentiero principale si trova un piccolo chiosco, utile per prendere acqua o qualcosa da sgranocchiare. Tuttavia, non ci sono stabilimenti, ombrelloni, lettini o servizi di noleggio direttamente sulla spiaggia.



Non risultano presenti bagni pubblici nelle immediate vicinanze, né infrastrutture accessibili per persone con disabilità. Anche il servizio di salvataggio non è garantito, quindi è bene fare attenzione durante la balneazione, soprattutto se il mare è mosso.



Conviene attrezzarsi in anticipo: acqua, crema solare, ombrellone, scarpe da scoglio e magari maschera e boccaglio per esplorare i fondali.



Per chi sceglie l’escursione in barca, i costi vanno dai 25–40 euro per un tour base, fino a 100 euro per pacchetti più completi con aperitivo, pranzo e soste più lunghe. Anche gli spostamenti sull’isola in bici o scooter sono molto comuni tra i visitatori: un’opzione comoda, economica e perfetta per esplorare Favignana in libertà.