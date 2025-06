Verona, incidente nel sottopasso di via Dal Cero.

Un incidente avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 24 giugno, ha mandato in tilt il traffico a Verona: è avvenuto all’interno del sottopasso di via Dal Cero, tra via Faccio e via Città di Nimes.

Un mezzo, secondo quanto riportato dalla polizia locale di Verona, sarebbe uscito di strada autonomamente, dopo aver perso il controllo per cause ancora da accertare. La stessa polizia locale ha invitato gli automobilisti a prestare la massima attenzione a causa della strada bloccata dall’incidente. Inevitabili i disagi per il traffico.

++ notizia in aggiornamento ++