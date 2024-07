Guida completa al Bollo Auto: informazioni essenziali

Chi guida un’automobile sa già che la data di pagamento del bollo varia a seconda dei casi, ed è anche piuttosto semplice capirne il perché. Tutto dipende infatti dal mese di immatricolazione della vettura: il primo bollo deve essere pagato entro il primo mese, mentre i rinnovi dovranno avvenire con un pagamento entro l’ultimo giorno del mese che segue la data di scadenza.

Per fare un esempio concreto: si compra un’auto a gennaio, dunque si effettua il pagamento del primo bollo entro la fine di gennaio, e il rinnovo entro la fine di febbraio dell’anno successivo. Per quanto concerne i costi, anche in questo caso entrano in gioco delle variabili che potrebbero modificare il prezzo finale del bollo. Nella fattispecie, il costo di questa tassa sulla proprietà dipende dalla potenza del motore in kW, dalla classe Euro della macchina e dalla regione nella quale si ha la residenza.

Sul web è possibile reperire facilmente tutte le tabelle utili per ottenere il rapporto tra classe e potenza dell’auto, così da poter calcolare senza troppe difficoltà il costo del bollo. In alternativa, esistono dei tool online che agiscono come veri e propri calcolatori, e che danno la possibilità di ottenere immediatamente la previsione sul costo del bollo inserendo tutti i dati di riferimento. Il sito web ufficiale dell’ACI ospita, appunto, uno dei migliori calcolatori reperibili su Internet.