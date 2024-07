Pietro e Mara, chi sono le vittime del tragico frontale di Pescantina

A perdere la vita Pietro Simeoni e Mara Domenichelli.

Sono Pietro Simeoni, 25 anni, residente a Colognola ai Colli, e Mara Domenichelli, 45 anni, originaria di Bologna ma residente a San Pietro in Cariano, le vittime del tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina sulla SS 12, Via Ospedaletto, nel comune di Pescantina

Pietro Simeoni era alla guida di una Ford Ka , con Mara Domenichelli come passeggera. L’auto si è scontrata frontalmente con un camion della nettezza urbana, che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato così violento che la Ford Ka si è completamente accartocciata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere con l’uso di divaricatori e cesoie idrauliche.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del Suem, per Pietro Simeoni e Mara Domenichelli non c’è stato nulla da fare. L’autista del camion, pur ferito, non è in gravi condizioni ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Dopo l’impatto, il camion è uscito di strada, finendo nei vigneti ai lati della statale.

Le vittime

Pietro Simeoni, era come un giovane indipendente e laborioso, lavorava in un’azienda vitivinicola in Valpolicella. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, composta da mamma Luciana, papà e una sorella. La comunità di Colognola ai Colli si è stretta attorno alla famiglia per offrire conforto in questo momento di dolore. Pietro era molto legato alla sua famiglia, con la quale aveva mantenuto contatti regolari nonostante vivesse da solo da un anno e mezzo.

Mara Domenichelli, invece, era una barista molto apprezzata nel suo lavoro. Aveva lavorato in vari bar a Verona e recentemente si era trasferita a San Pietro in Cariano per lavorare in un bar a Fumane. Descritta da amici e colleghi come una persona dolce ma decisa, Mara aveva un grande amore per la natura e la fotografia. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un grande vuoto nelle vite di chi la conosceva e apprezzava.