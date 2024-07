Restano bloccati su un isolotto in mezzo all’Adige: salvi 4 ragazzi.

È scattata poco dopo le 20 l’emergenza per quattro ragazzi bloccati su un isolotto in mezzo all’Adige proprio sotto il Ponte Mariano Rumor a Verona. I vigili del fuoco, allertati da una passante si sono immediatamente portati sul posto con due mezzi e gli specialisti in soccorso fluviale, con in tutto sette operatori e hanno portato in salvo i ragazzi attraverso un gommone e una tecnica detta “tirolese”.



Le operazioni di salvataggio si sono concluse alle 21,30 con i ragazzi affidati alle cure del 118 per eventuali accertamenti. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.