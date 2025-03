Auto nuova: acquisto, leasing o noleggio a lungo termine

Chi si trova nella condizione di dover utilizzare e quindi trovare un’auto, al giorno d’oggi ha a disposizione varie opzioni tra cui poter scegliere. Oltre al classico acquisto di un veicolo nuovo o usato, sono ormai prese sempre più in considerazione diverse alternative, più sostenibili e meno dispendiose.



Stiamo parlando del leasing e del noleggio auto a lungo termine per privati(NLT). In questo articolo vogliamo analizzare queste tre tipologie di soluzione, confrontando caratteristiche e differenze di ognuna di loro.

Acquisto di un veicolo

Il metodo più classico, conosciuto e tradizionale per avere un’auto nuova è sicuramente l’acquisto, tramite cui si diventa proprietari unici di un veicolo nuovo di zecca, usato o a Km 0. Questa opzione offre la garanzia di proprietà dell’auto senza alcun vincolo contrattuale, oltre a non avere nessuna restrizione e nessun limite di chilometraggio. Inoltre, offre la possibilità di rivendita e assicura la totale libertà di personalizzazione del mezzo.



Di contro, l’acquisto di un’auto richiede un importante investimento iniziale e la gestione completamente autonoma del veicolo: questo significa che assicurazione, manutenzione, bollo, guasti, incidenti, ecc. sono a carico del proprietario, che deve rispettare date e scadenze per evitare sanzioni.



Un altro aspetto da considerare dell’acquisto è rappresentato dalla svalutazione del mezzo, che perde valore non appena esce dalla concessionaria. L’acquisto di un’auto rappresenta la scelta ideale per chi guida poco ed è abituato a tenere un veicolo per molti anni, fino alla fine del suo ciclo vita.

Servizio di leasing

Il leasing è una formula di noleggio che prevede il pagamento di un canone mensile per l’uso del mezzo e include la possibilità di riscatto finale saldando il valore residuo.



Rispetto all’acquisto, l’esborso iniziale è più contenuto, ma di contro ci sono vincoli contrattuali da rispettare (durata del noleggio e chilometraggio massimo), molti servizi non inclusi (a carico di chi guida l’auto) e un prezzo finale che non sempre è più conveniente dell’acquisto (il costo conclusivo del leasing può essere alto se si decide di riscattare l’auto).



Risulta quindi ideale per chi cambia auto ogni pochi anni e per chi necessita di un veicolo, ma non vuole impegnarsi in una spesa elevata immediata.

Noleggio a lungo termine (NLT)

Il noleggio a lungo termine (NLT) è molto simile al leasing, infatti prevede il pagamento di un canone mensile per l’uso dell’auto.



In questo costo, tuttavia, comprende già tutte le spese essenziali e i costi di gestione (assicurazione, manutenzione, assistenza stradale, ecc.), quindi non è necessario ricordare nessuna scadenza o impegno burocratico, e generalmente non prevede opzione di riscatto finale, ma solo la restituzione del mezzo o il cambio con un modello nuovo.



Il vantaggio di questa soluzione risiede nel fatto che non ci sono costi imprevisti ed è quindi possibile organizzare con precisione le proprie spese mensili, senza sorprese. Con questo contratto è quindi possibile guidare sempre un’auto nuova, moderna ed efficiente senza preoccuparsi della svalutazione del mezzo.



Anche in questo caso sono previste condizioni da rispettare e penali in caso di recesso anticipato. Il noleggio a lungo termine è ideale per chi vuole un’auto senza pensieri con costi prevedibili e per chi cambia spesso veicolo senza doversi preoccupare della successiva rivendita.