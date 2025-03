Premio del rispetto e della parità di genere a nove scuole veronesi

Nove scuole veronesi premiate per la cultura del rispetto e la parità di genere.

Sono stati premiati gli alunni e alunne delle nove scuole che hanno partecipato alla seconda edizione del concorso, promosso dalla Commissione alle Pari Opportunità della Provincia. Un evento riservato agli istituti veronesi, per promuovere la cultura del rispetto e la parità di genere. La premiazione è stata il 19 marzo nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero,

Per il concorso – destinato alle quarte e quinte delle primarie e alle prime, seconde e terze delle secondarie di primo grado – le classi hanno inviato cortometraggi, disegni e testi in prosa o poesia, che sono stati esposti in Loggia, sul tema del rispetto. La commissione ha deciso di premiare tutti i partecipanti. Con gli elaborati, inoltre, verrà realizzato il manifesto per le scuole per il 2026 sempre sul tema della promozione della cultura del rispetto.

Gli istituti che hanno aderito all’iniziativa.

A ricevere un buono-libri e materiale didattico, sono stati: “Cavalchini-Moro” di Villafranca, “A. Montini” di Castelnuovo, “Giovanni XXIII” di Oppeano, scuola secondaria di Roncà, “Carlo Perucci” di Marzana di Verona, scuola secondaria di Isola Rizza, “Fracastoro” di Cavaion, “San Lorenzo” di Castelnuovo e “Caliari” di Sandrà di Castelnuovo.

Al termine della cerimonia, il presidente Pasini ha consegnato un riconoscimento all’ex presidente della Commissione provinciale alle Pari Opportunità, Cristina De Bianchi, per il suo impegno nell’avviare numerose iniziative in territorio scaligero per diffondere la cultura del rispetto, partendo dalle scuole.