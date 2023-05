Al via VeronaRisuona: quattro giorni di sound art sul binomio amore e odio

VeronaRisuona torna fino al 3 giugno in sedici luoghi diversi, tra biblioteca Frinzi, conservatorio e locali e studi fotografici di Veronetta.

Il binomio odio e amore espresso nella musica, tra installazioni e performance di diversi artisti: al via la 16esima edizione di VeronaRisuona, la rassegna di sound art che si terrà a partire da oggi fino al 3 giugno. Ricco il cartellone degli appuntamenti che troveranno la loro cornice in sedici spazi dalla biblioteca Frinzi all’edicola sociale di piazza Toscana, da alcuni studi fotografici e artistici ai locali di Veronetta. Si alterneranno ogni pomeriggio e sera installazioni musicali di singoli artisti o collettivi, video, concerti jazz, in acustico o dj set.

La rassegna sarà a cura dell’Accademia di belle arti statale di Verona, del conservatorio di Verona e dell’Academy of music and drama di Goteborg, coordinata dall’associazione culturale Diplomart e a cura del direttore dell’Accademia, Francesco Ronzon.

Il programma.

Si apre con “In libera jungla“, musica jazz, etno ed elettronica davanti alla biblioteca Frinzi, in via San Francesco, alle 21.45.

Parteciperà lo stesso Ronzon: “Il progetto sviluppa una originale rilettura della musica suonata da Miles Davis sul finire degli anni ’70, il periodo più ibrido e sperimentale della sua storia musicale. Muovendo dalle idee “africane” contenute negli album prodotti in quegli anni (Agharta, Pangaea), il progetto articola influssi jazz, funk, ambient e world-music per offrire una jungla sonora calda, umida e immersiva poggiante su una rete di beat frenetici, noise pulviscolari e paesaggi onirici filtrati dalle risorse elettroniche contemporanee. La performance è accompagnata da live visual mappings immersivi e ambientali a tema prodotti e manipolati in tempo reale”.

Sarà l’inizio della quattro giorni che proseguirà il primo giugno con l’European ensembleall’auditorium del Conservatorio dove si esibiranno gli studenti dell’Academy of music and drama di Göteborg e del Conservatorio veronese. Il 2 e 3 giugno spazio a VeronettaRisuona, due giorni di eventi di sound art, esposizioni, performance, installazioni audio e video nel quartiere di Veronetta.

Il programma è consultabile su www.veronarisuona.org.