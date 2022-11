A Sona e Grezzana le riprese del film Infiniti, con Francesca Loy e Ignazio Moser.

Sona e Grezzana stanno per trasformarsi nel set cinematografico del film “Infiniti”, produzione made in Verona e regia di Cristian De Mattheis. Il film “Infiniti”, il nuovo lungometraggio del produttore veronese Michele Calì, è stato presentato in anteprima nazionale alla 79esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia davanti ad una nutrita platea, nel padiglione della Regione Veneto all’Hotel Excelsior. E ora è stato presentato anche nella sala consiliare del comune di Grezzana.

Alla conferenza stampa hanno partecipato oltre al produttore Michele Calì, il regista del film Cristian De Mattheis, gli attori protagonisti Francesca Loy, Federico Le Pera, Ignazio Moser e Fabiola Morabito. Presenti inoltre la vicesindaca del comune di Grezzana Federica Maria Veronesi e l’assessore alla Cultura del Comune di Recanati Rita Soccio.

La società di produzioni cinematografiche A.C. Production di Michele Calì, dopo i successi ottenuti dai film “Infernet” e “Un amore cosi grande”, si appresta quindi a realizzare il suo settimo lungometraggio.

Le riprese di “Infiniti” inizieranno questo lunedì 28 novembre a Sona, a Villa Landini, una dimora storica costruita alla fine dell’800, che fa parte delle “Ville Venete” ed è riconosciuta per il suo valore storico e artistico, per poi spostarsi a Grezzana, località appositamente scelta per le sue particolari doti scenografiche dal regista De Mattheis. Le riprese termineranno a Recanati nei suggestivi luoghi del Poeta Giacomo Leopardi e nel suo Centro Studi Leopardiano.

Nei cinema a marzo 2023.

Al centro di “Infiniti” ci sarà la storia d’amore di grande profondità tra Roberta e Davide. Sono previste quattro settimane di lavorazione, poi il film verrà montato e sarà pronto per l’uscita nelle sale cinematografiche a marzo 2023, per poi essere proposto a Mediaset con la quale la produzione ha già un preaccordo di acquisto. Come per i precedenti film le edizioni musicali saranno a cura della Nazionale Cantanti.