Museo Nicolis al Motor Bike Expo con una moto “avveniristica” del 1914

Il Museo Nicolis di Villafranca al Motor Bike Expo farà rombare il motore di una vera Scott 3 3/4 Hp: la moto d’avanguardia del 1914.

Il Museo Nicolis partecipa al Motor Bike Expo a Verona, che in questo 2024 celebra i 30 anni di attività dei suoi ideatori, Paola Somma e Francesco Agnoletto. In questa edizione speciale, il Museo presenta un pezzo unico della sua collezione: la Scott 3 3/4 HP. Si tratta di una moto rara che spicca per innovazione e design.

La Scott, prodotta prima della Grande Guerra, è una 486cc con caratteristiche uniche. Tra queste, l’accensione con pedalina, il serbatoio dell’olio nel telaio. E ancora il freno all’interno della corona posteriore e la lubrificazione a goccia su entrambi i cilindri. Le motociclette Scott, prodotte da Alfred Scott agli inizi del ‘900, sono le pioniere nelle innovazioni motoristiche. Infatti questo modello ha un motore bicilindrico a 2 tempi.

Durante la Motor Bike Expo, i visitatori possono ammirare questa straordinaria moto al padiglione 6, nello stand della Regione del Veneto, ospitato dalla Dvgf – Destination Verona Garda Foundation. Per chi desidera esplorare più a fondo la storia della motocicletta, il Museo Nicolis, a pochi minuti da Veronafiere, offre un percorso affascinante con 100 pezzi introvabili: dalla prima generazione di moto ai bolidi mozzafiato.

Inoltre, l’evento commemora il compleanno di Luciano Nicolis (19 gennaio 1933), fondatore del Museo e appassionato di auto e moto d’epoca. Per tutto il weekend Mbe 2024 da venerdì 19 a domenica 21 gennaio, l’ingresso al Museo è gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni. Il Nicolis è aperto al pubblico da martedì a domenica dalle 10 alle 18 con orario continuato.