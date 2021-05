Verona, il Volo ha presentato il concerto in Arena del 5 giugno.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il Volo, erano a Palazzo Barbieri per annunciare la loro unica data per il 2021, il prossimo 5 giugno. Il primo concerto in Italia, dall’inizio della pandemia, che potrà registrare fino a 6 mila spettatori. L’Arena di Verona, infatti, grazie a un corposo e dettagliato protocollo già esaminato dal Cts e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha ricevuto il consenso della Regione Veneto per portare la capienza ben oltre le mille persone previste dalle misure governative.

Ad accogliere il trio erano presenti il sindaco Federico Sboarina e l’amministratore delegato di Arena di Verona Srl Gianmarco Mazzi. Collegati in streaming il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il vicedirettore Claudio Fasulo. E Il Volo, sempre dall’Arena di Verona, sarà il protagonista anche della Festa della Repubblica. Il 2 giugno, dopo il tg delle 20, su Rai1 andrà in onda la registrazione dell’Inno di Mameli dall’anfiteatro scaligero.

“Finalmente riprendiamo a cantare – ha detto Piero Barone a nome del gruppo -. Grazie al vostro supporto daremo un messaggio di ottimismo all’Italia. C’è tanta voglia di salire sul palcoscenico e di veder tornare a lavorare tantissime persone e professionisti del settore, dopo un anno davvero difficile”.

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 14 maggio, alle ore 16, su www.ticketone.it. Per tutti coloro che hanno già un ticket per il tour “Il Volo – 10 years live”, rinviato al 2022, sarà riservato un prezzo esclusivo, agevolazione valida fino al 20 maggio. “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone” è un progetto di Michele Torpedine ed è prodotto da Friends & Partners e Mt Opera & Blues in collaborazione con Arena di Verona Srl.

Il progetto dedicato a Ennio Morricone sarà anche il prossimo impegno discografico de Il Volo, con pubblicazione mondiale per Sony Music.

