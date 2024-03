Tutto pronto per la giornata dei Colli Veneti: fari puntati su Soave.

E’ tutto pronto per la Giornata dei Colli Veneti, l’evento, che celebra le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, e che si aprirà domani, domenica 24 marzo, in piazza Foro Boario a Soave. Proprio nella prima domenica di primavera.

“Per il Veneto è la volta di celebrare i suoi magnifici Colli – ha detto il presidente della Regione Luca Zaia – autentico patrimonio inesauribile di bellezza ed esperienze naturalistiche, culturali ed eno-gastronomiche che domani sarà protagonista di una festa che da piazza Foro Boario di Soave si espanderà nelle quattro province venete coinvolte con centinaia di iniziative”.

Saranno infatti in totale 225 gli eventi disseminati in quattro province del Veneto (52 in provincia di Padova, 82 in provincia di Treviso, 36 in provincia di Verona, in provincia di Vicenza).

“Solo due giorni fa abbiamo comunicato i dati esaltanti delle presenze turistiche nella nostra Regione – ha aggiunto Zaia – e domani celebriamo questa iniziativa articolata in cui crediamo fortemente e che ci porta a scoprire e promuovere l’eccezionale patrimonio culturale, storico, naturalistico ed enogastronomico collinare del Veneto, patrimonio Unesco per quanto riguarda le Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene“.

Il programma a Verona e dintorni.

Il Foro Boario, davanti alla cinta muraria, alle ore 11 si trasformerà in un parco delle eccellenze enogastronomiche regionali. Accoglierà i Consorzi di Tutela delle principali produzioni agricole, zootecniche e lattiero-casearie delle sette province venete. Questo spazio diventerà un luogo di incontro e scoperta per gli amanti del buon cibo e del vino. Sarà ampia la varietà di prodotti di alta qualità della tradizione culinaria.

Nella stessa mattinata, è previsto un tour a piedi e in e-bike alla scoperta delle frazioni collinari di Castelcerino e Fittà. Queste località, situate su antichi vulcani ormai spenti, vantano terreni ricchi di basalto, il che conferisce al vino Soave prodotto in questi terrazzamenti una qualità e un carattere distintivo riconosciuto a livello internazionale.

Dopo un’attività fisica rigenerante, l’appetito sarà soddisfatto a Palazzo del Capitano, sede del municipio soavese. Nel cortile sarà allestito un pranzo all’insegna dei sapori della tradizione veneta. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare piatti autentici preparati con ingredienti locali, che celebrano la ricchezza e la diversità della cucina regionale.

La nota conduttrice Rai, Adriana Volpe, madrina dell’evento, sarà presente a Soave per tutta la giornata. Sarà un’occasione unica per promuovere la bellezza e l’autenticità di questo territorio attraverso i media nazionali.

Le tradizioni locali saranno al centro dell’attenzione anche della squadra di influencer, parte del progetto Veneto Creators 2.0., inviata dalla Regione per amplificare il messaggio sui social media. Questo contribuirà a diffondere la magia e l’unicità di Soave e dei suoi dintorni ad un pubblico più ampio, consolidando la sua reputazione come destinazione enogastronomica di primo piano nella regione veneta.

Festa dell’Olio.

In piazza Righetti a Quinzano, domenica 24 marzo, un evento dedicato alla valorizzazione e alla scoperta del territorio collinare veneto. Un focus a 360 gradi che tocca tanti aspetti: paesaggistico, naturalistico, storico, culturale, produttivo, sportivo ed enogastronomico. All’evento, organizzato dalla Circoscrizione 2 e dal Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano, in collaborazione con Aipo.- Auser Quinzano e Donne dell’Olio, verranno premiati i migliori oli oli extravergini prodotti nel territorio di Verona. Saranno suddivisi nelle categorie: uso familiare e vendita al consumatore. L’intento primario è quello di promuovere l’eccellenza, al fine di contrastare la diffusione di oli di scarsa qualità e dubbia provenienza.

Sagra del Brocolo.

Da venerdì 22 a domenica 24, arriva l’88esima edizione della sagra, organizzata dalla parrocchia Santa Maria Maddalena di Novaglie. Il patrocinio è del Comune di Verona. Stand gastronomici proporranno i broccoli di Novaglie. Ad arricchire il paesaggio, ci saranno i giochi antichi, le attrazioni e tanta musica. Per chi lo desidera saranno possibili escursioni e camminate sui sentieri circostanti alla zona. Programmato anche un talk sulla cultura e sulla tradizione del broccolo.