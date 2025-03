Tutto pronto a Verona per il festival del cinema africano

Verona, Cinelà 2025: al via il festival del cinema africano dedicato ai viaggiatori e migranti.

Dal 21 al 24 marzo, torna a Verona il 44esimo Festival del Cinema Africano, con la rassegna Viaggiatori&Migranti. Un evento che racconta storie di migrazione, speranza e coraggio attraverso il grande schermo.

Le proiezioni si terranno ogni sera alle 21 al Cinema Teatro San Massimo (Via Brigata Aosta, 6 – Verona), con la partecipazione di ospiti ed esperti per approfondire i temi trattati nei film.

Festival contro le discriminazioni.

L’inaugurazione di venerdì 21 marzo coincide con la Giornata internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali. Questo appuntamento si inserisce nella XXI Settimana Internazionale di Azione contro il Razzismo, promossa dall’Unar, per sensibilizzare il pubblico attraverso cinema, cultura e dibattiti.

A Verona e provincia si terranno oltre 30 eventi dedicati al tema, patrocinati dal Comune di Verona con lo slogan “Comprendi. Smantella. Ricostruisci“.

Programma.

Venerdì 21 marzo – Bye Bye Tibériade di Lina Soualem. Un viaggio in Palestina attraverso quattro generazioni di donne. Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, il film arriva a Verona per raccontare memorie e identità. Ospite: Giuseppe Acconcia, giornalista esperto di Medio Oriente.

Sabato 22 marzo – La tête froide di Stéphane Marchetti. Un thriller ambientato sulle Alpi, dove due destini si intrecciano in una storia di migrazione e solitudine. Ospiti: Rappresentanti dell’Associazione One Bridge To.

Domenica 23 marzo – Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli. La vera storia di Samia Yusuf Omar, giovane atleta somala che sfidò la guerra civile per inseguire il sogno olimpico. Ospite: Giuseppe Cavallini, direttore della rivista “Nigrizia”.

Lunedì 24 marzo – Anywhere Anytime di Milad Tangshir. Un moderno Ladri di biciclette, ambientato a Torino, che racconta le difficoltà di un immigrato clandestino. Ospiti: Fabrizio Creston (Cisl) e Raffaello Fasoli (Cgil).