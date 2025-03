Incidente in montagna sul Sentiero del pellegrino, interviene l’elicottero

Incidente in montagna, una caduta sul sentiero del pellegrino fa intervenire l’elicottero: soccorso alpino in azione.

Incidente in montagna nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 marzo: poco prima delle 19 una brutta caduta sul Sentiero del pellegrino, nel territorio del comune di Brentino Belluno, ha fatto intervenire l’elicottero del 118. Sul posto anche vigili del fuoco e soccorso alpino. La persona ferita è stata in seguito trasportata all’ospedale in codice giallo.

(notizia in aggiornamento)