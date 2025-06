Omaggio all’Arma: i Carabinieri celebrano 211 anni a Verona

Verona celebra 211 Anni di Fedeltà: L’Arma dei Carabinieri sfilerà in piazza San Zeno.

Verona si prepara a rendere omaggio all’Arma dei Carabinieri, che il 5 giugno celebra i suoi 211 anni di storia al servizio dello Stato e delle comunità locali. Un anniversario che non si limita a segnare una data, ma che intende riaffermare pubblicamente il legame profondo tra l’Arma e i territori che tutela ogni giorno.

Piazza San Zeno sarà la cornice delle celebrazioni organizzate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, inizierà alle ore 10 con lo schieramento di un reparto di formazione composto da militari provenienti dai reparti territoriali e speciali della provincia. Un momento solenne che sarà accompagnato da un’esposizione di mezzi storici e attuali dell’Arma, simbolo di un’evoluzione tecnologica che non ha mai messo da parte i valori fondanti del corpo.

“Nei secoli fedele” non è soltanto un motto, ma un impegno concreto che, attraverso la presenza quotidiana nelle piazze, nei quartieri, nelle scuole, si traduce in una vicinanza costante ai cittadini. L’Arma si conferma così un punto di riferimento, non solo per la sicurezza, ma anche per la coesione sociale.

Alla cerimonia prenderanno parte numerosi studenti delle scuole cittadine e della provincia, a sottolineare il valore educativo e simbolico dell’evento, rivolto anche alle nuove generazioni. L’appuntamento sarà inoltre accompagnato dalle voci degli allievi dell’Accademia Lirica di Verona, che contribuiranno a dare un tono ancora più solenne e partecipato alla giornata.