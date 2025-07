A Brentino Belluno torna “Corteggiando in Valdadige”

“Corteggiando in Valdadige”: Brentino Belluno celebra il territorio con sette corti gastronomiche.

Brentino Belluno si prepara per la nona edizione di Corteggiando in Valdadige, la festa che dal 4 al 6 luglio animerà corti, vie e piazze del paese tra gusto, spettacoli e tradizioni.

Sette corti apriranno i loro portoni per offrire specialità tipiche: si potranno assaggiare le celebri trote della Valdadige, piatti al tartufo nero del Baldo e altre bontà locali, accompagnate dai vini di quattro cantine del territorio.

Non solo cibo, ma anche musica e intrattenimento: nelle tre serate non mancheranno dj set, artisti circensi, concerti e tanti eventi pensati per le famiglie. Sabato e domenica sarà infatti attiva una fattoria didattica curata dai Piccoli Allevatori di Avio, mentre la scuola primaria esporrà i disegni dei bambini.

Sabato pomeriggio riflettori puntati sul Palio della Botte, una sfida tra contrade che è anche tappa del circuito nazionale delle Città del Vino. Domenica, invece, spazio agli appassionati delle due ruote con il raduno delle Vespa, fissato per le 17. Gran finale, la sera, con lo spettacolo pirotecnico che chiuderà la tre giorni di festa.

Corteggiando in Valdadige è organizzato dal Comitato Valdadige insieme al Comune di Brentino Belluno e al contributo di numerose realtà locali: San Giacomo di Rivalta, El Bigolo di Brentino, La Candelora di Preabocco, Quei de Belum di Belluno Veronese, Avis Valdadige, Gruppo Alpini e gruppo addobbatrici.