Oro nero del Baldo in vetrina: debutta la fiera regionale del tartufo a Ferrara di Monte Baldo.

Il tartufo veneto diventa protagonista con la prima edizione della Fiera regionale del tartufo, in programma dal 18 al 20 luglio a Ferrara di Monte Baldo. Un debutto importante per valorizzare uno dei tesori più preziosi del Baldo, che punta a farsi ambasciatore di cultura, sostenibilità e turismo.

Per tre giorni il borgo si trasformerà in un punto di incontro per appassionati, curiosi e operatori del settore. In piazza spazio all’esposizione e alla vendita del tartufo a cura delle associazioni dei tartufai veneti, mentre i più curiosi potranno assistere alle dimostrazioni di ricerca con cani addestrati o partecipare a visite guidate tra le tartufaie.

A cavallo tra i tartufi.

Non mancheranno iniziative per famiglie e bambini: grazie al supporto di Fieracavalli, la Fiera proporrà anche attività equestri e laboratori didattici in sintonia con l’identità di un territorio che da sempre vive in simbiosi con i cavalli e la natura.

Per gli appassionati di natura e cavallo, sarà inaugurata una nuova ippovia che condurrà direttamente nel cuore della manifestazione, realizzata con la collaborazione dell’associazione Natura a Cavallo.

Tartufo e vino.

Grande attenzione anche alla cultura del gusto: sabato e domenica sarà possibile assaggiare piatti a base di tartufo negli stand gastronomici in piazza oppure perdersi nel percorso “Tartufo e vino nel borgo”, un itinerario di degustazioni tra le vie del centro, arricchito dagli abbinamenti curati da cantine locali.

Tartuficoltura.

Oltre al divertimento, la Fiera sarà anche un’occasione di approfondimento: sabato pomeriggio, in Sala Consiliare, è previsto un convegno tecnico dedicato alle buone pratiche della tartuficoltura, seguito da una visita alla prima tartufaia coltivata e didattica della zona.

Quando.

La Fiera prenderà il via venerdì 18 luglio alle 18 e si chiuderà domenica 20 con la premiazione del concorso “Il re del tartufo”.

L’evento è organizzato dal Comune di Ferrara di Monte Baldo insieme alla Pro Loco, l’associazione Tartufai Baldo Lessinia, Veneto Agricoltura e Veronafiere, con il patrocinio della Regione del Veneto e della Provincia di Verona. Fieracavalli partecipa come partner ufficiale, in un territorio che conta oltre 6 mila cavatori attivi impegnati a custodire le tartufaie naturali.