Dogshill Republic: tre giorni di Nu Soul e Jazz Fusion a Verona

Dogshill Republic trasforma Verona in un palco per la musica Nu Soul & Jazz Fusion.

Dogshill Republic: a Verona esplode il groove con tre giorni di musica Nu Soul & Jazz Fusion: dal 30 maggio all’1 giugno. La collina di Dogshill (via Bonuzzo Sant’Anna 16/A) si trasforma in un crocevia di suoni e contaminazioni internazionali con Dogshill Republic – Nu Soul & Jazz Experience Festival: tre giorni di concerti, dj set e performance live che portano in città il meglio della scena nu soul, jazz fusion, funk, elettronica e afrobeat.

Il festival segna il ritorno in grande stile di Dogshill, luogo simbolo del fermento culturale veronese, con una line-up che spazia da artisti emergenti a nomi affermati, in un mix travolgente di groove, ricerca musicale e vibrazioni globali.

I momenti clou del festival.

Venerdì 30 maggio dalle 18.00: apertura con la dj afroitaliana Kasala, seguito dal live in anteprima italiana del Collettivo Immaginario con il nuovo album Oltreoceano. Chiusura affidata all’esclusivo dj set della crew Mother Tongue.

Sabato 31 maggio dalle 16.00: dal soul r’n’b di Stanthony al live visionario di Carlo Poddighe “Superego”, fino al concerto serale di Naima Faraò Quartet. A seguire, dj set funk & hip hop della crew Bootay.

Domenica 1 giugno dalle 11.00: brunch musicale con Mezuru Takahashi, jam session tra gli ulivi, il live psichedelico dei CousCousClan, e il raffinato set di Aaron Dunkies. Gran finale con l’attesissimo concerto del Rosa Brunello Quintet e il Closing Party tra vinili e soul selezionato da dj Paolo Ldsq, dj Nox, Native e Gino Grasso.