Da marzo a fine giugno torna il campionato di s-cianco, che nel veronese trova la comunità di giocatori più grande in Italia.

Arriva a Verona e in provincia la 21esima edizione del campionato veronese di s-cianco, in programma dal mese in corso a fine giugno. La giornata iniziale, il 26 marzo, e le finali, il 18 giugno, si svolgeranno nel centro storico scaligero, rispettivamente in piazza Santa Toscana e a Castel San Pietro.

Nel veronese si trova la più numerosa comunità di giocatori di lippa, ovvero lo s-cianco, d’Italia e una delle più importanti in Europa. Per scelta dell’associazione Giochi antichi, anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, per la tappa del 28 maggio a Torri del Benaco saranno presenti altri giochi tradizionali oltre allo s-cianco, che AGA annuncerà nei suoi canali social ufficiali.

Il calendario.

Il 21esimo Campionato veronese di s-cianco partirà il 26 marzo a Verona, piazza Santa Toscana, per poi fare tappa il 2 aprile a Bussolengo, Piazza XXVI aprile; il 16 aprile a Sommacampagna, Piazza Martiri della Libertà; il 21 maggio a Soave, Parco della Rimembranza. Il 28 maggio a Torri del Benaco, Molo de Paoli; il 4 giugno a Ronco all’Adige, Piazza caduti di Nassiriya e infine il 18 giugno tornerà a Verona, Piazzale Castel San Pietro.