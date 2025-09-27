Brunori Sas porta il suo “albero delle noci” all’Arena di Verona

Brunori Sas live con orchestra all’Arena di Verona venerdì 3 ottobre.

Venerdì 3 ottobre l’Arena di Verona si prepara ad accogliere Brunori Sas, live con orchestra. Il tempio italiano della musica nel mondo apre così le porte a uno dei più apprezzati cantautori della scena contemporanea, per un’imperdibile nuova tappa nel viaggio della poesia brunoriana.

In una formula speciale che unisce la band al suggestivo accompagnamento orchestrale, l’evento è pensato per celebrare con l’affezionato pubblico la carriera ultraquindicennale di Brunori Sas, con il meglio del suo repertorio e i brani contenuti nel nuovo progetto discografico in 10 tracce “L’albero delle noci”.

Il titolo dell’album, così come della title track in gara a Sanremo 2025, germoglia dall’immagine di un albero di noce emblematico nella vita di Dario Brunori, punto di osservazione privilegiato e d’ispirazione per celebrare la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita.

“L’albero delle noci” affonda le sue radici in una dimensione intima e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato Brunori Sas al motivo originario del suo fare musica: sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie dal valore universale.