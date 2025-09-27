Incidente tra due auto in via Torbido a Verona, caccia al pirata della strada: la polizia locale è sulle sue tracce.

Erano da poco passate le 2 della notte tra venerdì 26 e sabato 27 settembre in via Torbido, quando un grave incidente ha visto coinvolte due automobili. Una Kia Sportage che procedeva in direzione Verona Est è stata urtata da un veicolo di colore scuro, provocandone la perdita di controllo. L’auto colpita si è quindi schiantata contro un palo della pubblica illuminazione.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Verona, il conducente del veicolo ritenuto responsabile non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito a tutta velocità verso San Michele. Durante la fuga, però, ha perso la copertura di uno specchietto retrovisore, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo: gli specialisti del Nucleo infortunistica stanno analizzando il pezzo per risalire a marca, modello e anno di costruzione dell’auto pirata.

Il conducente della Kia è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato al Polo Confortini per le cure necessarie. Nel frattempo, gli agenti stanno passando al setaccio le immagini di numerose telecamere di sorveglianza posizionate lungo il tragitto, sia prima sia dopo via Torbido, per individuare il veicolo in fuga.

La polizia locale ha fatto sapere che, una volta rintracciato, l’automobilista rischia una denuncia alla procura della Repubblica per fuga, omissione di soccorso e lesioni.