Verona perde ettari di frutteti e ortaggi: Coldiretti lancia l’allarme

L’allarme di Coldiretti: Verona ha perso ettari di frutteti e ortaggi, cause e progetti.

Negli ultimi dieci anni, anche Verona ha registrato un forte calo delle terre dedicate alla coltivazione di frutta e ortaggi e Coldiretti lancia l’allarme. Secondo i dati di Veneto Agricoltura, rielaborati dal Centro Studi Coldiretti Verona, le superfici coltivate a frutta sono diminuite in modo drastico.

Fragole: -70% (da 900 ettari nel 2014 a 270 nel 2023).

-70% (da 900 ettari nel 2014 a 270 nel 2023). Pesche: -60% (da 2.902 a 1.166 ettari).

-60% (da 2.902 a 1.166 ettari). Meloni: -28% (da 938 a 673 ettari).

-28% (da 938 a 673 ettari). Kiwi: -27,5% (da 2.887 a 2.088 ettari).

-27,5% (da 2.887 a 2.088 ettari). Ciliegie: -23,5% (da 1.736 a 1.328 ettari).

-23,5% (da 1.736 a 1.328 ettari). Mele: -8% (da 4.418 a 4.075 ettari).

Nonostante questo calo, Verona resta la provincia con il primato regionale per superficie agricola utilizzata (SAU).

Nel 2023 cosa rappresentava Verona.

72% della superficie agricola totale del Veneto.

della superficie agricola totale del Veneto. 82% della superficie coltivata a fragole e pesche.

della superficie coltivata a fragole e pesche. 77% della superficie coltivata a meloni.

della superficie coltivata a meloni. 76% della superficie coltivata a kiwi.

della superficie coltivata a kiwi. 75% della superficie coltivata a ciliegie.

Perché si coltiva sempre meno frutta a Verona.

Le cause del calo della produzione ortofrutticola sono molteplici. Alex Vantini, presidente di Coldiretti Verona, spiega che gli agricoltori veronesi stanno affrontando diverse difficoltà.

Prezzi troppo bassi: i produttori ricevono pochi soldi per i loro prodotti, spesso meno di quanto serve per coprire i costi di produzione.

Cambiamenti climatici: negli ultimi anni, il maltempo e la siccità hanno devastato i raccolti. Ad esempio, nel 2023 le alluvioni hanno causato un calo del 63% delle pere e del 30% delle pesche. Nel 2024, la siccità ha ridotto la produzione di agrumi del 20% e quella dei kiwi del 50%.

Insetti e malattie: parassiti come la cimice asiatica e il moscerino Drosophila suzukii stanno distruggendo intere coltivazioni, mentre i cinghiali devastano i campi.

Mancanza di fitofarmaci adeguati: negli ultimi 30 anni, l’Italia ha ridotto del 50% l’uso di pesticidi, ma le alternative ecologiche non sono ancora abbastanza efficaci.

Concorrenza sleale: frutta e verdura importata da paesi extra-UE, dove si usano pesticidi vietati in Europa e la manodopera è sottopagata, rendono difficile la competizione per gli agricoltori italiani.

Meno frutta sulle tavole dei veronesi.

La crisi dell’ortofrutta non colpisce solo gli agricoltori, ma anche i consumatori. Negli ultimi cinque anni, le famiglie italiane hanno ridotto il consumo di frutta di 21 kg a testa. Se si aggiungono anche gli ortaggi, il calo arriva a 40 kg in meno per persona. Questo ha conseguenze negative anche sulla salute, perché la dieta mediterranea prevede un alto consumo di frutta e verdura.

Cosa si può fare secondo Coldiretti.

“Per salvare il settore ortofrutticolo servono misure urgenti“.

Aiuti agli agricoltori per combattere gli effetti del cambiamento climatico, ad esempio con impianti di irrigazione più efficienti.

per combattere gli effetti del cambiamento climatico, ad esempio con impianti di irrigazione più efficienti. Sostegno alle cooperative agricole , per permettere ai piccoli produttori di unirsi e vendere meglio i loro prodotti.

, per permettere ai piccoli produttori di unirsi e vendere meglio i loro prodotti. Regole più severe sulle importazioni , per garantire che la frutta straniera rispetti le stesse regole di quella italiana.

, per garantire che la frutta straniera rispetti le stesse regole di quella italiana. Incentivi per i consumatori, per spingere le famiglie a mangiare più frutta e verdura locale.

“L’Italian sounding inganna i consumatori”.

“Nonostante tutte le difficoltà – precisa Coldiretti -, gli agricoltori veronesi continuano a produrre frutta e verdura di altissima qualità, che viene esportata in tutto il mondo. Purtroppo, spesso questi prodotti vengono copiati all’estero con il fenomeno dell’“Italian sounding”, che inganna i consumatori facendo passare per italiani prodotti che non lo sono.

“Verona è ancora un punto di riferimento per l’ortofrutta italiana, ma servono azioni concrete per garantire un futuro a questo settore”, conclude Vantini.