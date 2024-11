Unicredit lancia offerta su Banco Bpm: operazione da oltre 10 miliardi

Offerta pubblica di scambio volontaria lanciata da Unicredit sulla totalità delle azioni Bpm, operazione da oltre 10 miliardi di euro.

Unicredit lancia un’offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banco Bpm. l’operazione si concluderà entro giugno 2025. Il controvalore complessivo dell’offerta di Unicredit nei confronti di Banco Bpm, nel caso di integrale adesione, sarà di oltre 10 miliardi, per la precisione 10.086.832.606 euro.

L’importo è pari alla valorizzazione monetaria del corrispettivo, cioè 6,657 euro per azione di Banco Bpm. La cifra tiene conto anche del prezzo ufficiale delle azioni di Unicredit nell’ultima seduta di venerdì scorso che è pari a 38,041 euro.

“L’offerta – precisa una nota di Unicredit – mira a rafforzare la posizione competitiva di UniCredit in Italia, uno dei mercati principali del Gruppo, creando una seconda banca ancora più forte in un mercato attraente, in grado di generare un significativo valore di lungo termine per tutti gli stakeholder e per l’Italia”.