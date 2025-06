Maltempo estate 2023: Verona riceve 8 milioni di euro per i danni

Più fondi per il Veneto: 8 milioni di euro a Verona dopo i danni generati dal maltempo.

In arrivo 8 milioni di euro per Verona dopo un’estate 2023 segnata dal maltempo estremo: ecco i primi fondi per aiutare i territori che hanno subito gravi danni. Il Governo ha infatti sbloccato più di 232 milioni di euro per tutta Italia, destinati al ripristino e alla messa in sicurezza di strade, edifici pubblici e infrastrutture danneggiate. Il Veneto è tra le regioni che riceveranno il maggior sostegno: oltre 66 milioni di euro nel biennio 2025–2026. Di questi, 8 milioni andranno alla provincia di Verona, una delle più colpite dopo Belluno e Vicenza.

Il finanziamento, diviso in due tranche quasi uguali – 32,5 milioni per il 2025 e 33,5 milioni per il 2026 – è stato comunicato ufficialmente in questi giorni ai sindaci dei 117 comuni veneti beneficiari.

Se Belluno si conferma la provincia più sostenuta, con quasi 27 milioni di euro, seguita da Vicenza (13,4 milioni), Verona si attesta al terzo posto, confermando la rilevanza dei danni subiti e l’importanza strategica della zona in termini di viabilità, turismo e tessuto urbano.

I fondi – provenienti da un decreto congiunto del Ministero dell’Interno, dell’Economia e della Protezione Civile – serviranno a coprire interventi già avviati o in fase progettuale, in particolare per la messa in sicurezza del suolo, il consolidamento di argini, la sistemazione di edifici scolastici e municipali, oltre alla rete stradale urbana ed extraurbana.