Azienda veronese a Las Vegas, al più grande evento mondiale dedicato al tech

L’azienda Everel andrà a Las Vegas per partecipare alla più grande esposizione mondiale dedicata all’innovazione tecnologica.

La veronese Everel Group sbarca negli Stati Uniti: la storica azienda di componentistica per elettrodomestici e automotive di Valeggio sul Mincio parteciperà come espositore al CES, il più importante evento mondiale dedicato al tech che si terrà a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio.

“Everel è presente in tutte le case del mondo, poiché la componentistica di buona parte degli elettrodomestici presenti sul mercato è prodotta da noi”, racconta Enrico Zobele, presidente del gruppo“. E così, come la pandemia ha modificato il modo in cui nel quotidiano delle persone viene vissuta la casa, che si è tramutata da abitazione a luogo anche di lavoro, così è necessario modificare i nostri prodotti adeguandoli a delle rinnovate esigenze di tecnologia innovativa. Con questa consapevolezza abbiamo, con i nostri partner Strategy Innovation e università Ca’ Foscari, avviato una ricerca scientifica sull’interazione uomo-macchina nella casa del futuro, un progetto di intelligence che ha l’obiettivo di indagare una serie di tematiche legate alla casa, alle persone, ai sensi, che influenzeranno il nostro modo di vedere lo sviluppo del mercato.”

“Inaugurato nel 2021 E-Lab, per creare nuovi concept di prodotto”.

Ma l’azienda non è nuova rispetto all’apertura di nuovi scenari legati all’innovazione tecnologica e all’individuazione di nuovi concept di prodotto. E’ dell’ottobre 2021 l’inaugurazione di E-Lab, l’incubatore di idee e progetti nato in seno a Everel Group proprio al fine di identificare nuove strade e nuovi obiettivi.

“Da azienda che produce componenti, ci siamo dati l’obiettivo ambizioso di diventare il partner ideale con cui sviluppare progetti e prodotti innovativi”, racconta Andrea Caserta, CEO di Everel, “La nostra idea con E-Lab è quella di individuare nuovi concept di prodotto che parlino direttamente all’utente finale, rispondendo ad esigenze di velocità, efficienza, connessione. L’esperienza di decenni nel manufatturiero metalmeccanico può essere un incredibile valore che, applicato alle possibilità offerte dalla tecnologia, può portare a risultati davvero rilevanti”.