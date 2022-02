Melegatti-Rossetto, alleanza tutta veneta per la colomba pasquale

Colomba pasquale, la nuova ricetta firmata Melegatti e Molino Rossetto.

Dopo il successo registrato a Natale, la veronese Melegatti e la padovana Molino Rossetto, le due aziende venete attive rispettivamente nel mercato dolciario e delle farine e dei preparati, proseguono la collaborazione con una novità dedicata alla Pasqua 2022.

“Abbiamo realizzato una nuova colomba che ripropone quella farcitura che a Natale ha affermato il pandoro Melegatti Cacao e Cocco come una delle referenze più vendute nel segmento delle specialità dei pandori farciti. Il favorevole apprezzamento degli italiani ci ha spinto a ricercare una simile novità anche per questa Pasqua” dichiara Giacomo Spezzapria, amministratore delegato Melegatti 1894 Spa.

“Siamo pronti a conquistare anche le tavole pasquali degli italiani – commenta Chiara Rossetto, amministratore delegato, insieme al fratello Paolo, di Molino Rossetto– con una novità che è perfettamente in linea con la nostra filosofia, visto che nasce nel solco della tradizione, ma presenta al contempo quella spinta innovativa e inedita che è tipica dei nostri prodotti. Una collaborazione – continua – che tra l’altro ci consente di fare squadra con una importante realtà non solo della storia industriale italiana ma anche del nostro territorio”.

Molino Rossetto è stata chiamata a fornire la Farina di Cocco, diventata l’ingrediente speciale sia nell’impasto, in abbinamento al cacao, sia nella deliziosa e irresistibile crema per la farcitura. Ne risulta una colomba da un inebriante gusto che richiama terre lontane realizzata secondo la migliore tradizione pasticcera, con ingredienti semplici, tra cui il lievito madre Melegatti 1894, per un connubio di morbidezza, gusto e fragranza, in grado di stupire il più appassionato ed esperto amante dei dolci da ricorrenza.