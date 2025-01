Vola fuori strada con l’auto, un ferito grave ad Arcole

Incidente ad Arcole, auto finisce fuori strada.

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 7 gennaio, sulle strade veronesi: è successo intorno alle 15 ad Arcole. Un’auto senza controllo è improvvisamente finita fuori strada, per cause ancora sconosciute, mentre percorreva via Nuova Padovana.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Il bilancio dell’incidente è di una persona ferita in modo grave, trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia stradale la dinamica dell’incidente.

(notizia in aggiornamento)